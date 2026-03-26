Том Круз о свом најгорем филму: Шта се десило?

26.03.2026
13:44
Том Круз је данас познат као један од највећих заговорника кинематографије, ријетко јавно критикујући филмове. У интервјуима готово увијек позитивно говори о индустрији и пројектима у којима учествује.
Међутим, у млађим данима био је много отворенији и спремнији да призна грешке. Тада се осврнуо и на филм из своје каријере који се често сматра његовим најгорим.
Ријеч је о филму „Коктел“ (Cocktail) из 1988. године, који многи сматрају једним од најслабијих у његовој филмографији. У филму, Круз игра Брајана Фланагана, амбициозног младића који покушава да се пробије у свијет бизниса, али на крају ради као бармен. Филм прати његов живот између Њујорка и Јамајке, гдје трага за успјехом и љубављу.
Филм је режирао Роџер Доналдсон, и иако је био комерцијални успјех, критичари су га лоше прихватили. Такође је освојио Златну малину за најгори филм и сценарио, док је Круз номинован за најгорег глумца, пише часопис Far Out.
Круз је касније признао бројне недостатке филма. „Које су неке од ствари које су пошле по злу са тим филмом?“, рекао је у једном интервјуу, додајући: „То су неке од мојих тајних болних тачака.“ Посебно га је мучио недостатак убједљивог Њујорка у филму. „Знам, знам, човјече“, признао је, додајући: „Нисам вјеровао да сам и сам у Њујорку. Једноставно није имао осјећај њујоршке ноћне сцене.“
Његово најнепријатније искуство било је гледање филма у биоскопу са публиком. Сјетио се да је гледао пројекцију са супругом, Мими Роџерс, и да се осјећао нелагодно. „Сједиш тамо и питаш се: 'Шта се, дођавола, десило?'“, рекао је. Додао је: „Када смо то видјели на екрану, помислили смо: 'Шта је, дођавола, то било?'“ Упркос успјеху на благајнама, филм и даље има репутацију једног од његових најгорих наслова.
