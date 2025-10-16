Зашто се Том Круз разводи од својих жена када напуне 33 године?

Извор:
16.10.2025
Бизарна теорија о љубавном животу Тома Круза поново се шири друштвеним мрежама, повезујући све три његове бивше жене кроз необичну коинциденцију. Интернет је уочио образац који је покренуо бројне дискусије.
Славни глумац је био ожењен три пута. Његов први брак био је са Мими Роџерс у мају 1987. године, а завршио се три године касније. У децембру 1990. оженио се Никол Кидман, а њихов брак је трајао 11 година, до 2001. Трећи пут је прошетао до олтара са Кејти Холмс 2006. године, са којом је добио ћерку Сури, али је и тај брак завршен разводом шест година касније, 2012. године.
Мистерија броја 33
На први поглед, могло би се учинити да Круз једноставно нема среће у љубави, али корисници интернета су приметили невјероватну подударност - све његове бивше жене су у време развода имале тачно 33 године.
„Том Круз је раскинуо са све три своје жене када су имале 33 године“, наводи се у објави профила Uber Facts на друштвеној мрежи X.
Сцена
Том Круз са њом планира вјенчање у свемиру: Завјете ће изговарати "док падају из авиона"
Ова подударност постаје још занимљивија када се узме у обзир да се за број 33 каже да је веома значајан у сајентологији. Према SheKnows-у, оснивач сајентологије Л. Рон Хабард је објаснио да 33 „симболизује жељу да просвети друге и води их ка њиховој судбини“.
Легендарна изјава Никол Кидман
Усред дебате о Крузовим браковима, поново се појавила легендарна изјава Никол Кидман. Након развода 2001. године, појавила се у емисији Дејвида Летермана. Када су је питали како се осјећа, аустралијска глумица се осмјехнула и одговорила: „Па, сада могу да носим штикле.“
Њена духовита опаска, која је очигледно била референца на Крузову наводну висину од 170 цм, изазвала је смијех публике, након чега је Кидманова брзо додала: „Идемо даље. Идемо даље сада.“
(индекс)
