Састанак Трампа и Путина у Мађарској

16.10.2025

19:25

Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп најавио је састанак са руским предсједником Владимиром Путином у Мађарској, сљедеће седмице.

Два предсједника су телефонски разговарали данас, а ситуација између Украјине и Русије ће се рјешавати у Мађарској.

"На крају позива, сложили смо се да ће се сљедеће недјеље одржати састанак наших савјетника високог нивоа. Прве састанке Сједињених Држава водиће државни секретар Марко Рубио, заједно са разним другим људима који ће бити накнадно одређени. Мјесто састанка тек треба да се одреди. Предсједник Путин и ја ћемо се затим састати на договореној локацији, Будимпешти, у Мађарској, како бисмо видјели да ли можемо да окончамо овај „неславни“ рат између Русије и Украјине. Предсједник Зеленски и ја ћемо се састати сутра у Овалном кабинету, гдје ћемо разговарати о мом разговору са предсједником Путином и много чему другом. Вјерујем да је данашњим телефонским разговором постигнут велики напредак", саопштио је Трамп.

