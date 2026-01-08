Вода са овим зачином прави чудо за организам

08.01.2026
Додавање мало зачина у исхрану може имати позитиван утицај на здравље. Истраживања су показала да капсаицин, активна супстанца из кајенског бибера, доноси бројне користи за организам.
Вода с мало црног бибера обично се прави комбинацијом воде, кајенског бибера и сока од лимуна, а може се пити топла или хладна.
Медицински портал Еверyдаyхеалтх наводи шест потенцијалних бенефита које има овај напитак. Међутим, то не значи да ћете све те ефекте добити искључиво пијући воду с бибером.
Кајенски бибер се чешће користи у кувању него у напицима, али посљедњих година постао је популаран захваљујући познатим личностима попут Арона Роџерса и Бијонсе, који тврде да им помаже код мршављења и ублажавања бола.
Његова љековита својства потичу од капсаицина, хемијског једињења које даје карактеристичну љутину. Према истраживању објављеном 2017. године у часопису Фолиа Ветеринариа, кајенски бибер садржи око 2.500 микрограма капсаицина по граму праха.
Шест потенцијалних предности воде са кајенским бибером:
Убрзање метаболизма: Капсаицин може благо повећати тјелесну температуру, што подстиче организам да сагоријева више калорија.
Смањење осјећаја глади: Истраживања сугеришу да конзумација љуте паприке може смањити апетит и жудњу за храном, што може помоћи у регулацији тјелесне тежине.
Побољшање варења: Овај зачин може стимулисати производњу дигестивних сокова и ензима, чиме се олакшава рад цријева.
Ублажавање болова: Капсаицин се дуго користи у медицини због својих аналгетичких својстава, посебно код болова у зглобовима и мишићима.
Антиоксидативно дејство: Кајенски бибер је богат витаминима Ц, Е и бета-каротеном, који штите ћелије од оштећења изазваних слободним радикалима.
Побољшање циркулације: Вјерује се да редовна конзумација помаже у ширењу крвних судова, што може допринијети бољем протоку крви кроз организам.
Садржај овог текста је искључиво информативне природе и не представља медицински савјет, дијагнозу или препоруку за лијечење. Иако одређени састојци могу имати позитивно дејство на здравље, резултати варирају од особе до особе. Прије увођења било каквих драстичних промјена у исхрани или конзумације нових напитака у медицинске сврхе, обавезно се консултујте са изабраним љекаром или стручњаком за исхрану, нарочито ако болујете од хроничних болести или користите терапију.
