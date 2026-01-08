Седмично око 10.000 пријављених случајева респираторних инфекција

Извор:
Грип је широко распострањен у Федерацији БиХ /ФБиХ/, уз тренд раста, а седмично буде пријављено око 10.000 случајева респираторних инфекција, саопштено је из федералног Завода за јавно здравство.
Шеф Службе за епидемиологију заразних болести у Заводу Сањин Муса рекао је да се од почетка децембра биљежи пораст броја пацијената који се јављају у амбуланте примарне здравствене заштите са симптомима респираторних болести.
"Овај пораст је вођен циркулацијом вируса грипа", навео је Муса.
Према његовим ријечима, биљежи се и повећање броја хоспитализованих због тешких акутних респираторних инфекција.
"Заштита коју пружа вакцина против грипа је и даље значајна, нарочито за ризичне групе - лица старија од 65 година и са хроничним обољењима. Још није касно за вакцинацију", напоменуо је Муса.
Он је навео да друге превентивне мјере подразумијевају респираторну хигијену и хигијену руку, као и предузимање мјера опреза при појави симптома како би се спријечило ширење, нарочито уколико се у окружењу налазе особе које припадају ризичним групама
