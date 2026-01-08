Logo
Седмично око 10.000 пријављених случајева респираторних инфекција

АТВ

08.01.2026

16:13

Седмично око 10.000 пријављених случајева респираторних инфекција
Фото: Thirdman/Pexels

Грип је широко распострањен у Федерацији БиХ /ФБиХ/, уз тренд раста, а седмично буде пријављено око 10.000 случајева респираторних инфекција, саопштено је из федералног Завода за јавно здравство.

Шеф Службе за епидемиологију заразних болести у Заводу Сањин Муса рекао је да се од почетка децембра биљежи пораст броја пацијената који се јављају у амбуланте примарне здравствене заштите са симптомима респираторних болести.

Учионица

Свијет

Затварају се школе због снијега

"Овај пораст је вођен циркулацијом вируса грипа", навео је Муса.

Према његовим ријечима, биљежи се и повећање броја хоспитализованих због тешких акутних респираторних инфекција.

"Заштита коју пружа вакцина против грипа је и даље значајна, нарочито за ризичне групе - лица старија од 65 година и са хроничним обољењима. Још није касно за вакцинацију", напоменуо је Муса.

Швајцарска пожар Нова година

Свијет

Власница бара смрти бјежи са касом пуном новца док људи горе? Откривени нови језиви детаљи

Он је навео да друге превентивне мјере подразумијевају респираторну хигијену и хигијену руку, као и предузимање мјера опреза при појави симптома како би се спријечило ширење, нарочито уколико се у окружењу налазе особе које припадају ризичним групама

