Словенка умрла након липосукције: Крварила и очајнички звала за помоћ

Тијело 44-годишње жене из Словењ Градеца, која је почетком јануара преминула у Турској након естетског захвата, у уторак је допремљено у Словенију.
Она је средином децембра отпутовала у Истанбул због липосукције, захвата за који се одлучила због знатно ниже цене у односу на ону у Словенији. Према доступним информацијама, путовање и захват организовани су путем агенције коју је пронашла на интернету и која је преузела комплетну логистику од превоза с аеродрома, смјештаја у хотелу, комуникације са клиником па све до повратка, преноси "Јутарњи лист".
На Институту за судску медицину у Љубљани обављена је обдукција која би требало да покаже тачан узрок смрти.
Према незваничним информацијама, међу компликацијама се помиње и плућна емболија, али званични резултати још се очекују. Словенска полиција у сарадњи са Интерполом затражила је податке од турских безбједносних и здравствених институција, али су, према писању портала "Вечер", засад примили тек основне и непотпуне информације о томе које су захвате љекари извели и у ком временском слиједу.
Здравствено стање жене почело је да се погоршава убрзо након операције, док је још била смјештена у хотелу.
О озбиљним симптомима – лошем општем стању и крварењима – више је пута обавијестила клинику, али, према ријечима чланова породице, њена упозорења нису схваћена озбиљно. Једина особа са којом је могла да комуницира била је преводитељка која је говорила хрватски језик.
"Рекла јој је да је, према речима љекара, ријеч о уобичајеном стању након захвата", испричала је снаја несрећне жене.
Четири дана након операције 44-годишња пацијенткиња је доживјела срчани застој, наводно усљед плућне емболије. Кад јој се стање нагло погоршало, покушала је да позове помоћ на једини доступан број, али преводитељка се јавила тек након отприлике сат времена. Убрзо након кратког разговора контакт је прекинут.
Још увијек није јасно ко ју је пронашао нити колико је времена прошло прије него што је превезена у другу болницу, с обзиром на то да клиника у којој је оперисана није имала одјељење интензивне неге.
У другој здравственој установи љекари су је оживљавали око пола сата, интубирали и прикључили на апарате за механичко дисање. Упркос свему, жена је преминула десет дана касније, 2. јануара.
Министарство спољних и европских послова Словеније потврдило је смрт своје држављанке у Турској, али због заштите личних података није могло да износи детаље. Због сумње у неправовремено и неадекватно реаговање здравствених установа, породица је у Турској потражила правну помоћ, а случај истражују и тамошњи надлежни органи.
Полицијска управа Цеље потврдила је да је укључена у међународну размјену информација, али да одговоре турских институција још увек чекају.
Случај је поновно отворио питање безбједности естетских захвата у иностранству, а посебно у Турској која се последњих година претворила у један од глобалних центара тзв. медицинског туризма.
Разлог су знатно ниже цијене – на пример пакет липосукције, који укључује операцију, хотел са четири звјездице, превоз, преводиоца и осигурање, може се наћи већ за око 3.950 евра. Али, стручњаци упозоравају да ниска цена често са собом носи и повећани ризик. У УКЦ-у Љубљана годишње збрину више пацијената са компликацијама након естетских захвата обављених у иностранству.
"Најчешће се ради о инфекцијама, проблемима са зацјељивањем, одумирању ткива, а ријеђе о крварењима. У тежим случајевима могу се развити сепса и животно угрожавајућа стања", упозорио је Клемен Рогељ, шеф Клиничког одељења за пластичну кирургију УКЦ Љубљана, додајући да такве захвате у правилу не препоручују.
Трагична смрт 44-годишње Словенке посљедње је у низу упозорења на тамну страну јефтиних естетских захвата у иностранству, чије посљедице понекад постану видљиве тек кад је већ прекасно.
