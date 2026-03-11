Туга: Од Дарка Лазића крили да му је погинуо брат

Аутор:АТВ
Брат Дарка Лазића, Драган Лазић, погинуо је у сриједу, 11. марта, у саобраћајној несрећи код Шапца. Он је у тренутку незгоде возио мотор.
Како сазнаје "Блиц", саобраћајна несрећа догодила се у општини Владимировци код Шапца.
"Дарку нису смјели да кажу да је на лицу мјеста погинуо. Тек касније су му саопштили вијести због реакције. Цијела породица је ван себе. Све се десило код Шапца", рекао је за "Блиц" извор близак породици.
Многи су причали да Драган и гласом и ликом доста подсјећа на старијег брата Дарка.
Дарко га је својевремено позвао и да му буде гост на његовом концерту у "Сава центру".
"Још један гост који је мени јако драг… Имао је највећу трему када сам му то саопштио. То је мој рођени брат који такође пјева. Желим да и он буде ту то вече, да и он отпјева двије пјесме, јер мислим да је то веома лијепо", рекао је тада фолкер.
Иначе, Дарко и Драган су били врло везани, па су сваки слободан тренутак користили да окупе дјецу и породицу у селу Брестач, гдје имају двије куће.
