Logo
Large banner

Трагедија потресла спортски свијет: Преминуо млади фудбалер Петар Вучинић

Аутор:

АТВ

11.03.2026

19:15

Коментари:

0
Трагедија потресла спортски свијет: Преминуо млади фудбалер Петар Вучинић

Петар Вучинић, бивши фудбалер Радничког са Новог Београда, умро је у 23. години, саопштио је фудбалски клуб Младост Омољица.

Петар Вучинић је био нападач који је поникао у Радничком са Новог Београда, играо је у Омладинској лиги Србије гдје је постигао 12 голова на 25 мечева.

Гледали смо га и у Купу Србије гдје је на два меча постигао два поготка против Лознице прије три године док је носио дрес БАСК-а.

У овој сезони је био члан Младости из Омољице, која је и саопштила вијест о његовој смрти.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

In memoriam

Србија

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Иран одустао од Свјетског првенства у фудбалу, ко иде умјесто њих

Фудбал

Иран одустао од Свјетског првенства у фудбалу, ко иде умјесто њих

3 ч

0
Огласила се и Слога: Раде Шешлак физички нападнут и ударен од играча Жељезничара

Фудбал

Огласила се и Слога: Раде Шешлак физички нападнут и ударен од играча Жељезничара

8 ч

0
ГОАТ се вратио из пензије, селектор га "искулирао" – навија за ривала у баражу за Мундијал

Фудбал

ГОАТ се вратио из пензије, селектор га "искулирао" – навија за ривала у баражу за Мундијал

9 ч

0
Тудор је "УБИО" свог голмана: Ко је Антонин Кински, човјек који је у сузама напустио терен

Фудбал

Тудор је "УБИО" свог голмана: Ко је Антонин Кински, човјек који је у сузама напустио терен

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Отварање првог Центра за континуирану едукацију медицинских техничара у Српској

20

35

Шта ће бити са пјешацима након изградње кружног тока код "Ауди центра"

20

15

Затворски чувари добијају повољније услове за пензију?

20

10

Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

20

05

Вукановић, Тривић и Станивуковић - трио који није фантастико

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner