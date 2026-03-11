Трагедија потресла спортски свијет: Преминуо млади фудбалер Петар Вучинић

Аутор:АТВ
Петар Вучинић, бивши фудбалер Радничког са Новог Београда, умро је у 23. години, саопштио је фудбалски клуб Младост Омољица.
Петар Вучинић је био нападач који је поникао у Радничком са Новог Београда, играо је у Омладинској лиги Србије гдје је постигао 12 голова на 25 мечева.
Гледали смо га и у Купу Србије гдје је на два меча постигао два поготка против Лознице прије три године док је носио дрес БАСК-а.
У овој сезони је био члан Младости из Омољице, која је и саопштила вијест о његовој смрти.
