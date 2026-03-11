Logo
Иран одустао од Свјетског првенства у фудбалу, ко иде умјесто њих

АТВ

АТВ

11.03.2026

17:00

Фото: Pixabay

Иран је одлучио одустати од наступа на Свјетском првенству које се кроз неколико мјесеци одражава у САД-у, Мексику и Канади.

Иако је било говора да ће Доналд Трумп, предсједник Америке, дати дозволу да се иранским представницима издају визе за САД-у, азијска селекција је одлучила одустати од такмичења.

Министар спорта Ирана, Ахмад Дојанмали, је поручио да Иранци неће наступити на Мундијалу.

Како сада ствари стоје пут САД-а ће УАЕ као најбоља рангирана азијска селекција која је остала без Мундијала или Ирак који наступа у интерконтиненталном баражу.

Повлаче се боце за дјецу

Економија

Са тржишта БиХ се повлаче поуларне боце за дјецу: Могу изазвати гушење

Међутим, Ирачани су у проблему јер се не могу пребацити до Мексика пошто је ваздушни простор изнад те земље затворен.

Дакле, на Мундијал умјесто Ирана сигурно одлази једна азијска селекција.

Ко год то био биће у групи с Белгијом, Египтом и Новим Зеландом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

