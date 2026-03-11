Logo
Посљедња објава страдалог брата Дарка Лазића: Пјевач у првом плану

Аутор:

Стеван Лулић

11.03.2026

18:07

Дарко и Драган Лазић
Фото: Инстаграм

Рођени брат Дарка Лазића, Драган, погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи, јавили су медији у Србији.

Према првим информацијама, Драган је страдао док је био на мотору.

Саобраћајна несрећа догодила се у мјесту Владимировци.

Најновија вијест

Србија

Погинуо рођени брат Дарка Лазића

Није тајна да су Дарко и Драган били јако везани, а томе свједочи и посљедња објава страдалог младића.

Наиме, он је на свом Инстаграму објавио стори на којем је управо распјевани Дарко у првом плану.

Како се може видјети, они су уживали уз котлић и били су добро расположени.

"ПОВ: Живиш поред Дарка Лазића", написао је Драган у шали.

