Посљедња објава страдалог брата Дарка Лазића: Пјевач у првом плану

11.03.2026
18:07
Рођени брат Дарка Лазића, Драган, погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи, јавили су медији у Србији.
Према првим информацијама, Драган је страдао док је био на мотору.
Саобраћајна несрећа догодила се у мјесту Владимировци.
Није тајна да су Дарко и Драган били јако везани, а томе свједочи и посљедња објава страдалог младића.
Наиме, он је на свом Инстаграму објавио стори на којем је управо распјевани Дарко у првом плану.
Како се може видјети, они су уживали уз котлић и били су добро расположени.
"ПОВ: Живиш поред Дарка Лазића", написао је Драган у шали.
