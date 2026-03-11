Logo
Потресни детаљи несреће у којој је погинуо брат Дарка Лазића

Аутор:

АТВ

11.03.2026

19:02

Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића
Фото: Инстаграм

Рођени брат пјевача Дарка Лазића, Драган Лазић, погинуо је 11. марта у саобраћајној несрећи.

До судара је дошло између путничког аутомобила и мотоцикла, у тренутку када је аутомобил скретао, у њега је ударио мотоцикл.

Драган Лазић

Србија

Ово је Драган Лазић, погинули брат Дарка Лазића

Трагедија се догодила на путу за Шабац, а Драган је био на мотору који је завршио ван пута, док је аутомобил, који је такође учествовао у судару, завршио у шибљу.

Како сазнаје "Телеграф", Дарковог брата су хитно хоспитализовали, а преминуо је у болници у Владимирцима.

За сада није познато шта је са возачем аутомобила.

Погинуо Драган Лазић

Србија

Прве фотографије са мјеста несреће у којој је погинуо брат Дарка Лазића

Све детаље страшне трагедије пронађите на ОВОМ или ОВОМ линку.

