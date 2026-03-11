Потресни детаљи несреће у којој је погинуо брат Дарка Лазића

Аутор:АТВ
Рођени брат пјевача Дарка Лазића, Драган Лазић, погинуо је 11. марта у саобраћајној несрећи.
До судара је дошло између путничког аутомобила и мотоцикла, у тренутку када је аутомобил скретао, у њега је ударио мотоцикл.
Ово је Драган Лазић, погинули брат Дарка Лазића
Трагедија се догодила на путу за Шабац, а Драган је био на мотору који је завршио ван пута, док је аутомобил, који је такође учествовао у судару, завршио у шибљу.
Како сазнаје "Телеграф", Дарковог брата су хитно хоспитализовали, а преминуо је у болници у Владимирцима.
За сада није познато шта је са возачем аутомобила.
Прве фотографије са мјеста несреће у којој је погинуо брат Дарка Лазића
