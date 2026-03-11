Logo
Дарко Лазић је посљедњу објаву имао са својим погинулим братом

Аутор:

Стеван Лулић

11.03.2026

18:30

Дарко и Драган Лазић: Погинуо брат Дарка Лазића
Фото: Инстаграм

Страшна трагедија потресла је породицу популарног пјевача Дарка Лазића.

Његов рођени брат Драган погинуо је у трагичној несрећи, јавили су раније медији у Србији.

Дарко Лазић-30092025

Србија

Дарко Лазић пао у несвијест након што је сазнао да му је погинуо рођени брат

Према првим информацијама, Драган је страдао док је био на мотору.

Саобраћајна несрећа догодила се у мјесту Владимировци.

Дарко и Драган су били јако везани, што је и сам пјевач више пута истицао, а чему свједоче и бројне њихове објаве на друштвеним мрежама.

Једна од њих је и посљедњи Инстаграм стори који је Дарко објавио на овој друштвеној мрежи.

Како се може видјети они су заједно били на бајкерском дружењу.

Посљедња Драганова објава била је она са Дарком

И посљедња објава Драгана Лазића била је управо са његовим братом Дарком.

Драган Лазић

Србија

Туга: Од Дарка Лазића крили да му је погинуо брат

Наиме, он је на свом Инстаграму објавио стори на којем је управо распјевани Дарко у првом плану.

Они су уживали уз котлић и били су добро расположени.

"ПОВ: Живиш поред Дарка Лазића", написао је Драган у шали. Тај стори погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

