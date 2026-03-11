Дарко Лазић је посљедњу објаву имао са својим погинулим братом

Аутор:Стеван Лулић
11.03.2026
18:30
Страшна трагедија потресла је породицу популарног пјевача Дарка Лазића.
Његов рођени брат Драган погинуо је у трагичној несрећи, јавили су раније медији у Србији.
Према првим информацијама, Драган је страдао док је био на мотору.
Саобраћајна несрећа догодила се у мјесту Владимировци.
Дарко и Драган су били јако везани, што је и сам пјевач више пута истицао, а чему свједоче и бројне њихове објаве на друштвеним мрежама.
Једна од њих је и посљедњи Инстаграм стори који је Дарко објавио на овој друштвеној мрежи.
Како се може видјети они су заједно били на бајкерском дружењу.
И посљедња објава Драгана Лазића била је управо са његовим братом Дарком.
Наиме, он је на свом Инстаграму објавио стори на којем је управо распјевани Дарко у првом плану.
Они су уживали уз котлић и били су добро расположени.
"ПОВ: Живиш поред Дарка Лазића", написао је Драган у шали. Тај стори погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.
