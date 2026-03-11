Цвијановићева у радној посјети Азербејџану

Аутор:АТВ
11.03.2026
19:34
Коментари:0
Допутовала сам вечерас у радну посјету Азербејџану, у оквиру које ћу учествовати на Глобал форуму у Бакуу, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Осим тога, током посјете је планирано и неколико састанака. Захвалност домаћинима на позиву и традиционално топлој добродошлици. Радо долазим и увијек се пријатно осјећам у овој пријатељској земљи", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
