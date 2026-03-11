Logo
Цвијановићева у радној посјети Азербејџану

АТВ

11.03.2026

19:34

Цвијановићева у радној посјети Азербејџану
Фото: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Допутовала сам вечерас у радну посјету Азербејџану, у оквиру које ћу учествовати на Глобал форуму у Бакуу, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Осим тога, током посјете је планирано и неколико састанака. Захвалност домаћинима на позиву и традиционално топлој добродошлици. Радо долазим и увијек се пријатно осјећам у овој пријатељској земљи", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Жељка Цвијановић

Азербејџан

