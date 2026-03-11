Logo
Large banner

Кабинет предсједника: Српска 2015. усвојила Декларацију о геноциду НДХ над Србима, Јеврејима и Ромима

Аутор:

АТВ

11.03.2026

16:14

Коментари:

2
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске је још 2015. године усвојила Декларацију о геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата (Службени гласник РС, бр. 24/16).

У изазовним временима за Републику Српску, сви српски посланици стали су иза текста ове декларације, која јасно и недвосмислено говори о томе да је усташка идеологија злочиначка и да се Република Српска најоштрије противи сваком облику њеног промовисања и величања, саопштено је из Кабинета предсједника Републике Српске.

"Том декларацијом утврђено је да су злочини усташа над Србима, Јеврејима и Ромима смишљен и планиран геноцид по Конвенцији УН из 1948. године, да је у јасеновачком систему логора страдало 700.000 Срба, 23.000 Јевреја и 80.000 Рома, да је НДХ била једина земља у Другом свјетском рату са логорима за истребљење дјеце и да је овај злочин по размјерама раван холокаусту. Истом декларацијом затражено је да Република Хрватска прихвати историјску одговорност за геноцид НДХ, обиљежи мјеста злочина и исплати одштету жртвама и потомцима", наведено је у саопштењу.

Позивају све да се упознају са овом декларацијом, да је поштују и да у складу са њом усмјере своје дјеловање.

Доналд Трамп-06032026

Свијет

Трамп о рату са Ираном: Кад год будем желио, завршиће се

"Поједини политички актери ову тему покушавају претворити у предизборни алат. Република Српска није данас открила да осуђује усташтво. То је урађено прије десет година, институционално, на највишем нивоу. Они који данас траже нове декларације о нечему што је већ утврђено – не бави се осудом усташтва, него предизборном кампањом, те се тиме умањује тежина злочина и наноси штета стратешким интересима и опредјељењима Републике Српске", наведено је у саопштењу.

Стратешко, историјско, политичко опредјељење Републике Српске по овим питањима већ је снажно исказано у Декларацији о геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

NSRS

Kabinet predsjednika Srpske

Декларација о геноциду НДХ

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик и Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић са Додиком: Јако смо задовољни позицијом Српске на међународној сцени

2 ч

0
Затвор

Република Српска

Психотерапија насилницима у КПЗ-у од 6 мјесеци до двије године

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Вријеме за рационалне одлуке, ЕУ да укине санкције на увоз нафте из Русије

3 ч

0
Клокић у посјети МСП Италије, предложено организовање привредне мисије Српске

Република Српска

Клокић у посјети МСП Италије, предложено организовање привредне мисије Српске

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

17

31

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

17

28

Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

17

19

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

17

12

Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner