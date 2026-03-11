Психотерапија насилницима у КПЗ-у од 6 мјесеци до двије године

Аутор:АТВ
11.03.2026
14:45
Коментари:0
Предложеним законским измјенама које су пред посланицима у НСРС предвиђа се обавезна психотерапија за насилне затворенике чиме ће се Закон о извршењу казни ускладити са Кривичним закоником у којем ова могућност већ постоји.
Предвиђено је да ће психотерапија трајати минимално од шест до максимално двије године. Ако затворених изађе условно, а не настави третман - можемо му се укинути условни отпуст.
"Психосоцијални третман се већ спроводи у казнено поправним установама. Ми смо ту одредбу додали у Закон о извршењу санкција са Кривичним закоником Републике Српске. Стручни тимови у служби третмана у свим КПЗ установама већ спроводе тај третман гдје се ангажују поред социјалних радника, психолога, социолога, криминолога који спроводи већ ту врсту третмана", рекао је Горан Селак за АТВ.
Сврха спровођења психосоцијалног третмана је отклањање и спречавање даљег насилног понашања затвореника, а циљ спровођења психосоцијалног третмана је подстицати затвореника да препозна своје насилно понашање, прихвати одговорност за такво понашање и да усвоји обрасце ненасилног понашања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч22
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму