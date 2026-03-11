Logo
СИПА упозорава на кружење лажних мејлова!

Извор:

АТВ

11.03.2026

14:08

Агенција за истраге и заштиту БиХ (СИПА) у посљедње вријеме евидентирала је више лажних имејл порука у којима се указује на наводне незаконитости уз злопотребе имена радника СИПА.

”СИПА обавјештава грађане да је у посљедњем периоду евидентирано да на e-mail адресе физичких и правних лица пристижу поруке у којима је наведено да постоји информација да се одређене особе баве незаконитим активностима. У наведеним порукама извршиоци често злоупотребљавају имена припадника СИПА, а у посљедње вријеме и име директора Дарка Ћулума”, рекла је портпарол СИПА Јелена Миовчић.

Она упозорава грађане да су наводи из таквих e-mail порука лажни, те да су називи институција и имена злоупотребљени.

”Уколико грађани добију такве e-mail поруке, савјетујемо да их не отварају и не одговарају на њих те уколико су на било који начин оштећени да то пријаве надлежном полицијском тијелу”, рекла је Миовчић.

