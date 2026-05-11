АТВ у Венецији: Бијенале једно од најзначајнијих културних догађаја у свијету умјетности

Новинарска екипа Алтернативна телевизија боравила је у Венецији од 6. до 9. маја, гдје је пратила један од најзначајнијих културних догађаја у свијету умјетности – Венецијанско бијенале.
Током боравка у овом италијанском граду, екипа АТВ-а обишла је бројне локације и садржаје у оквиру Бијенала, а посебан фокус био је на отварању павиљона Босне и Херцеговине и изложби умјетника Младена Бундала под називом ДОМУС ДИАСПОРИЦА.
Изложба је привукла пажњу посјетилаца и љубитеља савремене умјетности, доносећи причу о идентитету, припадности и искуству дијаспоре кроз аутентичан умјетнички израз.
Поред културног дијела програма, новинарска екипа АТВ-а имала је прилику да обиђе и знаменитости Венеција, упозна богату историју града и осјети јединствени дух венецијанских улица, канала и тргова који овај град чине једном од најпосебнијих дестинација у Европи.
