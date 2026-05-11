Logo
Large banner

АТВ у Венецији: Бијенале једно од најзначајнијих културних догађаја у свијету умјетности

Аутор:

АТВ
11.05.2026 12:12

Коментари:

0
Новинарска екипа Алтернативна телевизија боравила је у Венецији од 6. до 9. маја, гдје је пратила један од најзначајнијих културних догађаја у свијету умјетности – Венецијанско бијенале.
Фото: АТВ

Новинарска екипа Алтернативна телевизија боравила је у Венецији од 6. до 9. маја, гдје је пратила један од најзначајнијих културних догађаја у свијету умјетности – Венецијанско бијенале.

Током боравка у овом италијанском граду, екипа АТВ-а обишла је бројне локације и садржаје у оквиру Бијенала, а посебан фокус био је на отварању павиљона Босне и Херцеговине и изложби умјетника Младена Бундала под називом ДОМУС ДИАСПОРИЦА.

Изложба је привукла пажњу посјетилаца и љубитеља савремене умјетности, доносећи причу о идентитету, припадности и искуству дијаспоре кроз аутентичан умјетнички израз.

АТВ у Венецији
АТВ у Венецији

Поред културног дијела програма, новинарска екипа АТВ-а имала је прилику да обиђе и знаменитости Венеција, упозна богату историју града и осјети јединствени дух венецијанских улица, канала и тргова који овај град чине једном од најпосебнијих дестинација у Европи.

АТВ у Венецији
АТВ у Венецији

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Венеција

Венецијански бијенал

АТВ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Документарни филм "Донбас. Сјећање генерација"

Култура

Премијерно приказан документарни филм "Донбас. Сјећање генерација"

1 д

0
Ведрана Рудана поново у болници: Лијекови не дјелују

Култура

Ведрана Рудана поново у болници: Лијекови не дјелују

1 д

0
С овим нема уласка: Евровизија донијела забрану

Култура

С овим нема уласка: Евровизија донијела забрану

2 д

1
Делегација Србије на изложби Српске

Култура

Делегација Србије посјетила изложбу Српске у Венецији

2 д

0

  • Најновије

15

59

Адвокатица тврди да јој је Владимир Кецмановић пријетио

15

55

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

15

42

Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

15

39

Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

15

21

Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner