С овим нема уласка: Евровизија донијела забрану

Евровизија 2026. одржаће се 12, 14. и 16. маја у Бечу. Четири дана пред прво полуфинале огласили су се организатори и саопштили нову одлуку.
Како су из организације рекли, ове године забрањено је уношење застава у Арену гдје се одржава Евровизија 2026.
Локалне власти су наложиле да све заставе које се ове године уносе у простор догађаја, укључујући и Медијски центар, морају бити “незапаљиве”. Дозвољене су само заставе које испуњавају аустријски безбједносни стандард.
То значи да све заставе морају бити израђене од сертификованих ватроотпорних материјала и да уз њих мора бити приложен одговарајући сертификат. Све заставе које се уносе у простор догађаја морају бити у складу са горе наведеним безбедносним стандардима.Усклађеност ће бити строго проверавана на безбедносним контролним пунктовима, где ће морати да се приложи важећи сертификат.
Заставе које не испуњавају услове неће бити дозвољене унутар простора догађаја.
Србија наступа посљедња у првом полуфиналу
Душка Вучинић огласила се за Јутарњи програм Блиц телевизије и рекла да се у Бечу још не осјећа права евровизијска еуфорија и да град за сада није у пуном “евровизијском” капацитету, осим понеких билборда и реклама. Према њеним речима, права атмосфера очекује се наредне недјеље, када почињу такмичарске вечери.
Открила је и да је српска делегација већ имала прву пробу, док их друга очекује сутра, уз најаву да ће публика видети одређене измјене у наступу у односу на онај са “Песме за Евровизију”.
