Како заиста изгледа Маша из цртаног Маша и Медо

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руски цртани филм "Маша и медвјед" веома је популаран на нашим просторима већ годинама уназад, а синхронизован је на многим свјетским језицима.
Према подацима доступним на интернету, приказиван је у више од 120 држава широм планете. Потпуно је разумљиво што дјеца обожавају овај цртаћ у којем симпатична плавокоса дјевојчица у љубичастој хаљиници и са препознатљивом марамом на глави трчи кроз шуму и збија шале са својим другаром медвједом.
Тенис
Дино Прижмић открио шта му је Ђоковић рекао послије меча
Као што смо рекли, цртани "Маша и медвјед" је руски цртаћ, а дјевојчица која је позајмљивала глас Маши сада је порасла.
Дуго времена гледаоци нису имали појма како изгледа дјевојчица која је говорила умјесто главног лика у посљедњим епизодама. Испоставило се да је то Варвара Саранцева, дјевојчица која сада има 17 година, иако је почела да позајмљује глас годинама раније.
У стварном животу, Варја, како јој је надимак, такође има свијетло-плаву косу, а сличности између ње и Машиног лика се ту не завршавају.
У једном интервјуу, глумица је отворено признала да су она и Маша "сродне душе". Воли све ново, стално срља у нове приче и одржава изненађујуће позитиван став. Најзахтјевнији дио посла за њу није било викање или дуги монолози, већ пјевање. Варја себе назива брбљивицом и каже да јој је било ужасно тешко да ријечи у пјесмама изговара тако да буду јасне.
Изненађујуће, власница најпрепознатљивијег дјечијег гласа у Русији је веома тиха. Саранцева се не хвали својом улогом пред другима, штавише, осјећа се помало непријатно када свој глас у цртаћу чује пред непознатим људима. Али код куће, окружена породицом, заиста ужива гледајући сопствене авантуре на екрану. То у њој, како каже, буди искрено интересовање и понос.
Прије Варваре, Маши је глас позајмила друга дјевојчица, чији је глас био познат широм свијета. Алина Кукушкина је дошла на кастинг са седам година.
Култура
С овим нема уласка: Евровизија донијела забрану
Њена мајка ју је довела, не очекујући чудо. Али редитељ Олег Кузовков је препознао нешто у дјевојчици што други нису. Изабрао је Алину од стотина пријављених, а породица је била шокирана њеним успјехом.
Узгред, дјевојчициној мајци је одмах понуђена прилика да позајми глас једном од медвједа. Тако су се, сада већ давне 2008. заједно нашле у студију.
У почетку је посао био изазован. Алина још није савладала умјетност преношења правих емоција. Смијех јој је био најтежи. Да би снимили Машин узбудљив смијех, редитељи су морали да голицају глумицу. Али временом се дјевојчица снашла. Научила је да ради као професионалац, јасно и брзо. Снимање једне епизоде трајало је само пола сата.
Цртани филм је брзо постао глобална сензација. Алина је почела да добија позиве за иностранство. Давала је интервјуе и изводила пјесме. А 2010. године добила је понуду од Универзал Пикчрс да позајми глас Агнес у руској верзији филма "Грозни ја".
Али вријеме је неумољиво. Алинин глас се промијенио, сазрио је и више није могла да говори у име мале несташне дјевојчице.
Свијет
Језиви снимци - више мртвих у ерупцији вулкана
У међувремену је уписала факултет, и изабрала каријеру у односима с јавношћу, а на друштвеним мрежама често објављује живописне фотографије са путовања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
26
23
00
22
47
22
36
22
29
Тренутно на програму