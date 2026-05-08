Стигли извјештаји: Рекорди се очекују већ у мају

Европска климатска опсерваторија Коперникус упозорила је да се глобални океани приближавају рекордним температурама и да би нови максимуми могли да буду забиљежени већ током маја.
Према мјесечном извјештају, просјечне температуре површине мора (без поларних области) у априлу ове године су биле близу историјских максимума из претходне године, уз интензивне морске топлотне таласе у више региона, укључујући централни Пацифик и западну обалу Северне и Јужне Америке, пренио је "Фигаро".
Стручњаци су навели да се ситуација одвија у контексту повратка климатског феномена Ел Нињо, који утиче на глобалне временске обрасце, укључујући температуре, вјетрове и падавине.
Метеоролошке службе упозоравају да постоји све већа вјероватноћа његовог развоја у периоду од маја до јула, док истовремено слаби супротни феномен Ла Ниња.
Ел Нињо је природна климатска појава, али научници истичу да се његови ефекти данас појачавају због дугорочног глобалног загријавања изазваног емисијама гасова са ефектом стаклене баште.
Према процјенама климатских стручњака, наредни Ел Нињо би могао да буде посебно интензиван, уз могућност да допринесе обарању температурних рекорда у наредним годинама, преноси Танјуг.
Стручњаци такође упозоравају на све чешће екстремне временске појаве, укључујући поплаве, суше и тропске циклоне широм свијета.
У извјештају је наведено и да је април био трећи најтоплији април до сада забележен, док се за Европу предвиђа љето са натпросјечним температурама и повећаним ризиком од суша и пожара.
