Logo
Large banner

Овим знаковима крајем седмице стижу прилике које се не пропуштају

Аутор:

АТВ
06.05.2026 17:53

Коментари:

0
Овим знаковима крајем седмице стижу прилике које се не пропуштају
Фото: pixabay

Пред крај седмице многима ће се отворити врата која су дуго била затворена.

Астрологија указује на период у којем се труд напокон почиње исплаћивати, а поједини знакови улазе у фазу у којој се ствари почињу развијати брже него што су очекивали.

За три знака посебно, ова седмица доноси комбинацију финансијске користи и прилике која може промијенити смјер њиховог живота.

Бик

Бикови улазе у период стабилизације и награде за сав труд који су уложили протеклих мјесеци.

Финансијска ситуација могла би се поправити кроз додатни приход, поврат новца или неочекивану прилику повезану са послом.

Осим новца, отвара се и могућност сарадње или пројекта који би дугорочно могао донијети сигурност какву траже.

Кључно је препознати прилику и не одгађати одлуке.

Лав

Лавовима се враћа самопоуздање, а с њим долазе и конкретне прилике.

Могуће су понуде које укључују напредовање, нови посао или додатни ангажман који доноси већу зараду.

Оно што ће направити разлику је њихова спремност да преузму ризик. Ова седмица тражи храброст, али награда може бити значајна.

Јарац

Јарчеви би могли осјетити олакшање када је ријеч о финансијама. Ситуација која их је дуго оптерећивала почиње се рјешавати, а долази и прилика за додатни приход.

Уз то, појављује се могућност која захтијева одговорност, али доноси дугорочну корист, преноси Индекс.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Економија

Колико данас кошта милоште за славу

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Хороскоп 2026

Астролози

астрологија

звијезде

хороскоп за мај

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Добро се пазите! Ова четири знака доживјеће промјене у наредних шест мјесеци

Занимљивости

Добро се пазите! Ова четири знака доживјеће промјене у наредних шест мјесеци

3 ч

0
Бака, старица, старија жена

Занимљивости

Има 94 године и живи у 200 година старој кући: Сваки дан ради оно што многи не би издржали

4 ч

0
Паре новац

Занимљивости

Најбогатији знак у мају: Без напора долази до великог новца

11 ч

0
Свемир

Занимљивости

Почиње ретроградни Плутон: Овим знаковима слиједи најтежи период живота

20 ч

0

  • Најновије

18

20

МУП се емотивном видео-поруком опростио од Кустурића: Херој свог позива

18

19

Монструм пред дјецом искасапио партнерку

18

11

Познато из когег је манастира српски монах који је искочио из возила Хитне помоћи

18

05

Гдје је Станивуковићева полиција за псе: Луталице подавиле живину

17

53

Овим знаковима крајем седмице стижу прилике које се не пропуштају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner