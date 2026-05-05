Почиње ретроградни Плутон: Овим знаковима слиједи најтежи период живота

05.05.2026 22:51

Фото: pexels/ Frank Cone

Живот некад не тражи од вас да радите више, да будете бржи или успјешнији - већ да станете и погледате оно од чега сте најдуже скретали поглед.

То нису лаки тренуци, јер не доносе одговоре споља, већ вас враћају унутра, тамо гд‌је се налазе све оне одлуке које нисте донијели, емоције које сте потиснули и истине које сте одлагали.

Ретроградни Плутон, који започиње 6. маја у знаку Водолије, управо носи такву енергију. Он не доноси брзе промјене које се виде на први поглед, већ покреће процес који се одвија тихо, али дубоко и неповратно. Ово је период у којем се старе верзије вас распадају, чак и ако споља д‌јелује да се ништа посебно не дешава.

Оно што овај транзит чини посебним јесте чињеница да не можете да га избјегнете. Можете га игнорисати неко вријеме, али оно што треба да се промијени - пронаћи ће начин да изађе на површину.

Ован - учење стрпљења кроз одустајање од брзих побједа

За вас је ово један од оних периода када схватате да снага није у брзини, већ у издржљивости. Навикли сте да реагујете инстинктивно, да улазите у ситуације без много размишљања и да вјерујете да ће вас енергија извући. Међутим, сада се суочавате са нечим што не можете ријешити силом.

Плутон вас успорава како бисте научили да планирате, да градите стратегију и да не трошите енергију на ствари које вам дугорочно не доносе стабилност. Могуће је да ћете осјетити фрустрацију јер ствари не иду темпом на који сте навикли, али управо ту лежи ваша лекција - није свака борба вриједна ваше енергије.

Ако прихватите да не морате увијек да будете први и најбржи, већ паметнији и стрпљивији, овај период може вас одвести на потпуно нови ниво личне снаге.

Бик - разградња сигурности коју сте градили годинама

Ви сте знак који највише воли стабилност, рутину и осјећај да су ствари под контролом. Међутим, Плутон сада полако руши управо оно на чему сте градили сигурност, али не да би вас казнио, већ да би вас ослободио.

Можда ћете примијетити да се мијењају околности на које сте се ослањали, или да више не можете да пронађете мир у стварима које су вас раније умиривале. То није знак да губите стабилност - већ да је вријеме да је пронађете унутар себе, а не у спољним околностима.

Овај период вас учи да права сигурност не долази из контроле, већ из повјерења у сопствену способност да се прилагодите. Што се више будете опирали промјени, биће вам теже. Што је више прихватите - бићете мирнији.

Близанци - суочавање са истинама које сте предуго игнорисали

Ваша природа је таква да увијек проналазите начин да избјегнете непријатне теме - кроз хумор, комуникацију или пребацивање фокуса. Али сада више нема бјежања.

Плутон вас суочава са односима и ситуацијама у којима сте можда идеализовали ствари или затварали очи пред очигледним. Можете доћи до сазнања која вам неће пријати, али ће вам дати јасноћу коју дуго нисте имали.

Ово је период када морате да научите да останете у разговору чак и када постане непријатан. Јер управо кроз те разговоре долази до ослобађања. Када скинете „ружичасте наочаре“, не губите - већ коначно видите реалност.

Рак - завршеци који боле, али ослобађају

За вас овај транзит има дубоку емотивну тежину. Плутон вас води кроз процес затварања једног важног поглавља, које можда траје годинама.

Можете се суочити са осјећајем губитка, али и са спознајом да сте предуго остајали у нечему што вам више не доноси сигурност. Оно што је некада било ваш ослонац сада тражи да га пустите.

Најважније је да не покушавате да задржите оно што је већ завршено. Јер оно што долази после тога има потенцијал да буде много здравије, стабилније и искреније. Али прво морате направити простор.

Лав - суочавање са сопственим очекивањима

Ви сте знак који воли контролу над сопственим животом, али и над утиском који оставља на друге. Међутим, Плутон вас сада враћа себи - без публике, без аплауза.

Ово је период када морате да се запитате да ли радите ствари зато што их заиста желите или зато што желите потврду. Ако постоји раскорак између тога ко јесте и како се представљате, сада ће постати очигледан.

Савет за вас је да не тражите потврду споља. Када почнете да д‌јелујете из аутентичности, без потребе за одобравањем, ваша снага постаје много стабилнија и дуготрајнија.

Дјевица - границе које морате поставити да бисте опстали

Ви сте навикли да будете ту за све - да рјешавате, поправљате, помажете. Али Плутон вам сада показује колико вас то исцрпљује.

Можда ћете примијетити да више немате енергије за исте људе и исте ситуације. То није зато што сте се промијенили на лош начин, већ зато што коначно почињете да препознајете своје границе.

Овај период вас учи да кажете „не“ без објашњења, да се повучете када вам нешто не прија и да не носите туђе проблеме као своје. Када то научите, ваш живот постаје много лакши.

Вага - истина која разбија илузију хармоније

Ви сте мајстор балансирања, али сада више не можете да одржавате мир по сваку цијену.

Плутон вас ставља у ситуације гд‌је морате да бирате између истине и привидног мира. Оно што сте дуго игнорисали сада долази на наплату, и не можете га ријешити лијепим ријечима.

Ово је тренутак када морате бити искрени - чак и ако то значи да ћете нарушити однос. Јер односи који не могу да издрже истину ионако нису стабилни.

Шкорпија - трансформација која мијења ваш идентитет

Ви сте знак који најбоље разумије Плутон, али то не значи да вам је лако.

Овај период вас води кроз још један слој трансформације, гд‌је се суочавате са сопственим страховима, контролом и потребом да држите ствари под контролом.

Али сада учите да права моћ није у контроли, већ у пуштању. Када престанете да покушавате да управљате свиме, отвара се простор за нешто много веће.

Стријелац - редефинисање правца којим идете

Ви сте знак који стално иде напријед, али сада долази тренутак када морате да се запитате - гд‌је заправо идете?

Плутон вас враћа на старе одлуке, старе односе и старе циљеве како бисте их сагледали из нове перспективе. Можда ћете схватити да неке ствари више немају смисла.

Ово није назадовање - ово је корекција правца. И што је прије прихватите, брже ћете кренути напријед.

Јарац - рушење система који више не функционише

Ви сте знак структуре и система, али сада се суочавате са чињеницом да нешто у вашем животу више не функционише, иако сте улагали много труда.

Плутон вас тјера да признате да није све могуће спасити. И то није пораз - то је зрелост.

Када пустите оно што не ради, ослобађате простор за нешто што има потенцијал да траје.

Водолија - потпуна промјена идентитета

Ово је ваш најважнији период. Плутон у вашем знаку мијења начин на који видите себе, али и начин на који вас други виде.

Можда ћете се осјећати као да више не припадате старим круговима, старим идејама или старим верзијама себе. И то је тачно.

Ово је фаза у којој постајете неко нови. Не покушавајте да задржите старо - јер оно више није ваше.

Рибе - тиха трансформација која мијења вашу будућност

Код вас се све дешава суптилно, али дубоко.

Плутон вас води кроз процес у којем преиспитујете своје амбиције, свој правац и начин на који се представљате свијету. Могуће је да ћете схватити да желите нешто потпуно другачије.

Ово је период када морате да будете пажљиви коме вјерујете и шта дијелите. Јер оно што сада градите има дугорочан утицај на ваш живот.

На крају - зашто овај период не смијете игнорисати

Плутон ретроградан није фаза која долази да вам нешто узме - већ да вам покаже шта вам више не треба.

Све што сада отпада, заправо вас ослобађа.

И иако можда нећете одмах вид‌јети резултате, промјене које започнете сада имаће ефекат који траје годинама.

