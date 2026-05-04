Ови хороскопски знакови мрзе чекање и лоше изговоре

Аутор:АТВ
За неке људе, кашњење није само ситница, већ знак непоштовања. Док ће неки одмахнути руком и рећи да није важно, други ће то схватити веома лично.
Чак и ако уз то дође лош изговор, њихово стрпљење брзо нестаје.
Астрологија показује да се одређени знакови чешће рађају са људима који цене тачност, ред и одговорност. За њих важи једно правило: ако кажете да сте на време, држите се тога.
Дjевица не подноси кашњења јер воли ред и организацију. Све планира и очекује да други поштују њихове договоре.
Ако неко закасни, Дjевица ће то одмах примjетити и тешко ће прећи преко тога, посебно ако добије изговор који јој не звучи убедљиво. Њен проблем није грешка, већ неодговорност.
Јарац схвата вријеме озбиљно. За њих је то ресурс који не треба расипати.
Кашњење доживљава као непоштовање, а изговоре као знак да друга особа не преузима одговорност. Нема много разумијевања за „нисам стигао“, јер вjерује да се уз добру организацију све може испланирати.
Бик воли стабилност и рутину. Када се договори вријеме, очекује да га се сви придржавају.
Кашњења му ремете планове и стварају непотребну напетост. Ако добије лош изговор, стрпљење му се брзо исцрпљује. Бик не воли изненађења, посебно она која му одузимају вријеме.
Ован је брз, директан и не воли да чека. Када се договори, очекује да се то деси одмах.
Кашњења га фрустрирају јер осjећа да му се одузимају време и енергија. Изговори га додатно иритирају јер више воли искреност, чак и ако није пријатна.
