Не знају да ћуте: Ово су најбрбљивији знакови

Аутор:АТВ
Коментари:0
Неки људи могу да сjеде у тишини без икакве нелагодности, док други сматрају да је свака пауза у разговору знак да нешто није у реду. За њих су ријечи природан начин повезивања: разговарају да би размијенили утиске, подjелили идеје, испричали анегдоту или једноставно одржали живу атмосферу.
У њиховом друштву ријетко има досадних тренутака - увијек се нађе нова тема, нова шала или барем коментар на оно што се дешава. У наставку представљамо три хороскопска знака позната по својој брбљивости.
Близанци су готово синоним за брбљање. Њихов мозак ради брзо, а језик их обично прати. Могу да разговарају о било чему: од трачева и свакодневних тривијалности до озбиљних тема које их тренутно занимају. Најбоље функционишу када имају некога са ким могу да разговарају и ко може да их прати, јер Близанци више воле дијалог, а не монолог - иако често несвесно преузимају вођство.
Занимљивости
Шта нам доноси први дан маја: Један знак у центру пажње
Њихово брбљање није само навика, већ потреба за стимулацијом. Ако је тишина предуга, Близанци ће је прекинути било чиме, само да би разговор текао. Често су одлични приповедачи: знају како да убаце детаље, хумор и брз темпо, па је људима тешко да остану равнодушни у њиховој близини.
Лавови воле публику, али воле и причу. Када говоре, обично то чине самоуверено и експресивно. Не морају нужно да причају о себи, али често треба да испричају искуство на начин који ће све укључити, насмијати или натiерати на реакцију. Тишина им се често чини као празнина коју треба испунити енергијом.
За Лавове, причљивост се често повезује са харизмом. Воле да буду „водећи глас“ у друштву, не увијек због ега, већ зато што им је природно да воде атмосферу. У групи често први започињу тему, дају први коментар и први су који „држе ритам“ разговора.
Стријелци су брбљиви јер имају потребу да дијеле искуства, мишљења и идеје. Њихове приче се често крећу од путовања и планова до животних филозофија и личних закључака. Када једном почну да причају, тешко их је зауставити, посебно ако осjете да их неко заиста слуша. За њих, разговор није само размена информација, већ начин повезивања и показивања ентузијазма.
Занимљивости
Запамтите 5. мај: Овакав преокрет се ријетко дешава
Стријелци често причају јер не воле тежину тишине. Ако атмосфера постане превише озбиљна или напета, покушаће да је прекину причом, шалом или променом теме. Њихово брбљање је често заразно јер долази из ведрине и жеље да се друштво осjећа опуштено.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
2 д0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Тренутно на програму