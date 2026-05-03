Зашто пси једу траву: Ветеринар објашњава три најчешћа разлога

Зашто псиједу траву: Ветеринар објашњава три најчешћа разлога

Фото: pexels/ Suhas Hanjar

Ветеринар који је постао виралан на ТикТоку објаснио је три најчешћа разлога због којих пси једу траву.

Многи власници паса питају се зашто њихови љубимци повремено грицкају траву, а овај видео нуди једноставне одговоре на једно од најчешћих питања која их муче, пише ПетХелпфул.

Три главна разлога

Према ријечима ветеринара из популарног видеа, први разлог је наслијеђено понашање.

Дивљи преци данашњих паса често су јели траву, па је та навика једноставно остала дио њиховог инстинкта.

Други разлог су пробавне сметње. Ветеринар објашњава да пси могу јести траву када осјећају мучнину. Трава им може подстакнути повраћање, па тако из желуца избаце оно што им смета.

Као трећи и посљедњи разлог наводи могући недостатак влакана у прехрани. Ветеринар истиче да неким псима можда недостаје влакана, па их покушавају надокнадити једењем траве.

Када се треба забринути

Иако је једење траве уобичајено понашање и најчешће није знак озбиљнијег здравственог проблема, постоје ситуације у којима може бити разлог за забринутост. Сама трава није отровна за псе, али опасност се може крити у ономе што се на њој налази.

Многи травњаци третирају се пестицидима, хербицидима или хемијским гнојивима, који могу бити отровни за псе.

Осим тога, у трави се могу налазити јајашца паразита, попут анкилостома или облића, из измета других животиња. Ако их пас унесе у организам, то може довести до цријевних инфекција, губитка тежине, прољева или потхрањености, преноси индеx.

Такође, пси не могу пробавити траву. Ако пас одједном поједе превелику количину, може доћи до зачепљења цријева, што је стање опасно за живот. Због свега наведеног, стручњаци савјетују да псе увијек треба надзирати док су вани.

