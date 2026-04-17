Који се то пси одлично слажу с мачкама?

Ако у истом дому желите држати и псе и мачке, важно је на вријеме припремити услове како би њихов суживот био што мирнији и без стреса. Уз правилно упознавање и постепено прилагођавање, ове двије врсте често могу развити складан однос.
Иако поједине пасмине паса имају израженији ловачки инстинкт и могу инстинктивно реаговати на мање животиње, то не значи да заједнички живот с мачкама није могућ. Велику улогу имају одгој, социјализација и навике које пас стекне од малих ногу.
Такођер, битно је узети у обзир карактер и старост животиња. Старије и мирније мачке, на примјер, често теже прихватају разигране штенце, без обзира на пасмину пса. У наставку су издвојене пасмине које се, према искуствима, слажу с мачкама.
Басети су мирни, стрпљиви и одани пси, који због свог стабилног темперамента углавном добро подносе присуство других животиња.
Биглови су друштвени пси навикнути на живот у чопору, па мачке често прихватају као дио своје околине.
Енглески булдози познати су по благом и опуштеном карактеру те углавном не показују агресивно понашање према другим љубимцима.
Шкотски овчари су интелигентни и активни пси који, уз правилну социјализацију, могу развити добар однос и с мачкама.
Мопсеви су пуни љубави за своје власнике, а када власници нису ту, пажњу им пружају мачке. Иако су мали, увијек су спремни за игру с мачкама.
Златни ретривери важе за изразито дружељубиве и прилагодљиве псе који се често успјешно слажу и с мачкама, пише Кликс
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
