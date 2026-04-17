Који се то пси одлично слажу с мачкама?

17.04.2026 22:18

Pas i mačka
Фото: Pexel/Wander Kash

Ако у истом дому желите држати и псе и мачке, важно је на вријеме припремити услове како би њихов суживот био што мирнији и без стреса. Уз правилно упознавање и постепено прилагођавање, ове двије врсте често могу развити складан однос.

Иако поједине пасмине паса имају израженији ловачки инстинкт и могу инстинктивно реаговати на мање животиње, то не значи да заједнички живот с мачкама није могућ. Велику улогу имају одгој, социјализација и навике које пас стекне од малих ногу.

Такођер, битно је узети у обзир карактер и старост животиња. Старије и мирније мачке, на примјер, често теже прихватају разигране штенце, без обзира на пасмину пса. У наставку су издвојене пасмине које се, према искуствима, слажу с мачкама.

Басети су мирни, стрпљиви и одани пси, који због свог стабилног темперамента углавном добро подносе присуство других животиња.

Басет

Биглови су друштвени пси навикнути на живот у чопору, па мачке често прихватају као дио своје околине.

Бигл

Енглески булдози познати су по благом и опуштеном карактеру те углавном не показују агресивно понашање према другим љубимцима.

Енглески булдог

Шкотски овчари су интелигентни и активни пси који, уз правилну социјализацију, могу развити добар однос и с мачкама.

Шкотски овчар

Мопсеви су пуни љубави за своје власнике, а када власници нису ту, пажњу им пружају мачке. Иако су мали, увијек су спремни за игру с мачкама.

Мопс

Златни ретривери важе за изразито дружељубиве и прилагодљиве псе који се често успјешно слажу и с мачкама, пише Кликс

Златни ретривер

Више из рубрике

На слици су веће количине наоружања заплијењене у акцијама полиције ФБиХ

Друштво

Уништен огромна количина оружја у БиХ

3 ч

0
Zagreb Hrvatska

Друштво

Како тражити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској?

3 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

4 ч

0
Дојава о постављеној бомби у болници: Стање постаје неиздрживо

Друштво

Дојава о постављеној бомби у болници: Стање постаје неиздрживо

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Викенд доноси нове преокрете

22

58

Жена из БиХ осуђена јер је примала социјалну помоћ док се проституисала

22

49

Још један преокрет? "Наш уранијум не иде нигдје"

22

42

Црвена звезда гостује у Барселони у плеј-ину

22

40

Преокрет у Словенији: Јанез Јанша на путу да формира владу

