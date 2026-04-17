Црвена звезда гостује у Барселони у плеј-ину

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркаши "Црвене звезде" завршили су регуларни дио Евролиге на 10. мјесту и у плеј-ину играће против "Барселоне".
Меч се игра у уторак, 21. априла, у Барселони.
Други пар је "Панатинаикос" и "Монако", а поражени из овог дуела играће са побједником из сусрета "Барселона" и "Црвена звезда".
Када је ријеч о плеј-ину, првопласирани Евролиге "Олимпијакос" састаће се са бољим из дуела "Барселона" - "Звезда" или поражени "Панатинаикос" - "Монако".
Другопласирана "Валесија" играће са побједником дуела "Панатинаикос" - "Монако".
Екипа "Реал Мадрида" играће са "Хапоелом" из Тел Авива, а истанбулски "Фенербахче" одмјериће снаге са "Жалгирисом", преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму