Убједљив пораз Звезде

Кошаркаши Црвене звезде поражени су на гостовању од Реал Мадрида резултатом 103:82 у 38. колу Евролиге.
Звезда је само у првих десет минута била равноправан противник, након чега је Реал показао сву своју снагу и рутински дошао до новог тријумфа.
Црвено-бијели су тако остали без шансе да се директно пласирају у плеј-оф, те их очекује учешће у плеј-ину, што је посљедња шанса.
Екипа Саше Обрадовића је одлично отворила сусрет у престоници Шпаније, пре свега захваљујући изузетном шуту за три поена. Разиграни Нвора предводио је госте у уводним минутима, а црвено-бијели су брзо стекли предност уз чак шест погођених тројки у првој дионици. Агресивна одбрана и зонски пресинг уносили су несигурност у игру домаћина.
Ипак, како је вријеме одмицало, Реал је постепено успостављао контролу. Предвођен расположеним Кампацом, "краљевски клуб" је почео да кажњава пад у игри Звезде, прије свега кроз игру у рекету и са линије слободних бацања.
Серија домаћина у другој четвртини донела је преокрет, а проблеми гостију у организацији напада и велики број изгубљених лопти омогућили су Реалу да на полувријеме оде са двоцифреном предношћу – 56:44.
Наставак није донио промјену односа снага. Звезда је у више наврата покушавала да се резултатски врати, пре свега захваљујући офанзивном скоку и појединачним рјешењима, али није успјевала да озбиљније угрози домаћина. Најближе је пришла средином треће четвртине, када је серијом поена смањила заостатак на седам поена.
Међутим, Реал је сваки налет гостију брзо неутралисао. Тројке Кампаца и Љуља, као и сигурна игра у нападу, враћале су предност на страну шпанског тима. До краја треће деонице, домаћин је поново стекао комотну разлику (77:63), чиме је практично ријешио питање побједника.
У посљедњој четвртини, Реал је додатно појачао ритам и увећао предност на више од 20 поена. Звезда је у том периоду дјеловала без енергије и рјешења, а дефанзивно је одиграла једну од најслабијих партија у сезони. Завршница је протекла у мирнијем ритму, уз ротације у оба тима и јасан утисак да се чека посљедњи звук сирене.
Хезоња је са 19 поена предводио Реал, док је Кампацо убацио 16, уз осам асистенција. Маледон је постигао 12, а Фелиз и Гаруба по десет поена.
Нвора је био најефикаснији у Звезди са 15 поена, а један мање је додао Монеке. Изунду, Добрић и Батлер су убацили по десет поена.
Звезда ће послије утакмица које су на програму у петак добити ривала у плеј-ину, чији први мечеви се играју у уторак 21. априла.
(РТС)
