Бивши кинески министри одбране осуђени на смрт

Двојица бивших кинеских министара одбране Веи Фенгхе и Ли Шангфу осуђени су на смрт са двогодишњим одгађањем казне према оптужбама за корупцију.
Њихове казне одвојено је изрекао кинески војни суд, преноси агенција Синхуа.
Веи и Ли су, такође, некадашњи чланови Централне војне комисије и бивши државни савјетници.
Према судским пресудама, Веи је осуђен за кривично дјело примања мита, а Ли је за кривична дјела примања и давања мита.
Истовремено, доживотно су им одузета политичка права, а сва њихова лична имовина биће заплијењена.
У судским пресудама се наводи да неће бити дозвољено да казне буду замијењене или да буду условно ослобођени након што им се казне преиначе у доживотни затвор.
