Logo
Large banner

Бивши кинески министри одбране осуђени на смрт

07.05.2026 12:55

Коментари:

0
Бивши кинески министри одбране осуђени на смрт
Фото: Pixabay

Двојица бивших кинеских министара одбране Веи Фенгхе и Ли Шангфу осуђени су на смрт са двогодишњим одгађањем казне према оптужбама за корупцију.

Њихове казне одвојено је изрекао кинески војни суд, преноси агенција Синхуа.

Веи и Ли су, такође, некадашњи чланови Централне војне комисије и бивши државни савјетници.

Према судским пресудама, Веи је осуђен за кривично дјело примања мита, а Ли је за кривична дјела примања и давања мита.

Истовремено, доживотно су им одузета политичка права, а сва њихова лична имовина биће заплијењена.

У судским пресудама се наводи да неће бити дозвољено да казне буду замијењене или да буду условно ослобођени након што им се казне преиначе у доживотни затвор.

Подијели:

Тагови :

Веи Фенгхе

Кина

смртна пресуда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Душан Влаховић из Јувентуса слави након што је постигао гол током утакмице италијанске Серије А између Јувентуса и Хелас Вероне у Торину, Италија, недјеља, 3. мај 2026.

Фудбал

Влаховић заледио преговоре са Јувентусом

59 мин

0
Нападнут полицајац у Добоју, троје ухапшених

Хроника

Нападнут полицајац у Добоју, троје ухапшених

1 ч

0
Кобасице припрема храна пржење

Друштво

Без уља и без пуцања: Овако се правилно прже кобасице

1 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК: Општи избори у БиХ заказани за 4. октобар

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп састао се са UFC борцима у сриједу, 6. маја 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону

Свијет

Трамп ударио на Европу, поново

1 ч

0
Захарова: Зеленски није издао наређење украјинским оружаним снагама о прекиду ватре

Свијет

Захарова: Зеленски није издао наређење украјинским оружаним снагама о прекиду ватре

2 ч

0
Папа Лав

Свијет

Папа Лав назвао банку, службеница му спустила слушалицу

2 ч

0
Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Свијет

Холандија открила: Око 40 путника напустило "крузер смрти"

2 ч

0

  • Најновије

13

35

Ако са скенерима крене наопако, бројање у Сарајеву

13

20

Француски носач авиона плови ка Хормушком мореузу

13

14

Пијан направио карамбол: Ударио у зграду МУП-а Српске

13

04

Мамини синови се рађају у ова четири знака

12

55

Бивши кинески министри одбране осуђени на смрт

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner