Холандија открила: Око 40 путника напустило "крузер смрти"

Око 40 путника са крузера погођеног епидемијом хантавируса раније се искрцало на острву Света Јелена у јужном Атлантском океану, саопштили су холандски званичници.
Холандско Министарство спољних послова навело је да су међу путницима који су напустили брод и супруга једног Холанђанина који је преминуо током путовања, као и још две особе које су већ биле под медицинским надзором или хоспитализоване због хантавируса, пренио је АП.
Министар спољних послова Холандије Том Берендсен у писму парламенту је потврдио да су се путници искрцали током заустављања на удаљеном острву, али није прецизирано гдје се они тренутно налазе.
Здравствене и дипломатске службе настављају да прате ситуацију и координирају даље кораке у вези са путницима и бродом.
