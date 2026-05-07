Холандија открила: Око 40 путника напустило "крузер смрти"

07.05.2026 10:55

Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.
Око 40 путника са крузера погођеног епидемијом хантавируса раније се искрцало на острву Света Јелена у јужном Атлантском океану, саопштили су холандски званичници.

Холандско Министарство спољних послова навело је да су међу путницима који су напустили брод и супруга једног Холанђанина који је преминуо током путовања, као и још две особе које су већ биле под медицинским надзором или хоспитализоване због хантавируса, пренио је АП.

Министар спољних послова Холандије Том Берендсен у писму парламенту је потврдио да су се путници искрцали током заустављања на удаљеном острву, али није прецизирано гдје се они тренутно налазе.

Здравствене и дипломатске службе настављају да прате ситуацију и координирају даље кораке у вези са путницима и бродом.

