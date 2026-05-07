Бизарно: Гола жена виси са бронзаног звона у Венецији

Аутор:АТВ
Коментари:0
У аустријском павиљону на Венецијанском бијеналу 2026. аустријска умјетница Флорентина Холцингер представила је упечатљив перформанс – у којем се појављује гола жена објешена наглавачке унутар огромног бронзаног звона.
Њихањем тијела извођачица удара у звоно, стварајући звук који функционише као хитан аларм упозорења на надолазеће поплаве. Овај чин представља уводни ритуал Холцингерине имерзивне инсталације "Сиворлд Венис".
Рад, данас представљен за званице, а од 9. маја и за ширу јавност, замишља дистопијску будућност у којој је Венеција потопљена због пораста нивоа мора, док је павиљон претворен у хибридни простор који истовремено функционише као подводни тематски парк, постројење за пречишћавање отпадних вода и светилиште.
Извођачица коју је одабрала умјетница преузима улогу чекића за звоно, користећи сопствено тијело да оглашава упозорење на еколошки колапс и наглашава саучесништво човјечанства у кризи. Звоно, извучено из лагуне и постављено изнад улаза у павиљон, носи натпис "ТЕМПОРА О МОРЕС" и служи као позив на подизање свијести о крхким воденим системима, штети од туризма и друштвеној рањивости.
Током изведбе, атлетски грађена гола извођачица виси наглавачке док замахује трупом и ногама како би створила замах. Сваки покрет љуља тешко звоно и производи резонантне тонове. Њен фокусиран израз лица наглашава физички напор и посвећеност потребну за извођење.
Снимак истиче монументалну размјеру људског тијела у односу на масивно, посебно израђено звоно и његове украшене рељефне детаље, без приказа крупних планова из унутрашњости.
Холцингер је дјело осмислила како би истражила воду као ресурс који даје живот, али и као разорну силу у граду чији опстанак зависи од нестабилног односа с морем. Инсталација критикује турбо-туризам приказом џет-ски возила која круже, слави колективно дјеловање кроз извођаче на монументалном вјетроказу и суочава се с проблемом отпада и неједнакости сценом извођачице која плута у резервоару испуњеном тјелесним течностима које је донирала публика.
Ти елементи формирају затворен систем који одражава како рањиве популације често сносе терет отпада моћних држава. Изведба звоњења, која се понавља сваког сата у кратким интервалима, утеловљује истрајност и отпор, док истовремено одјекује кроз истрошене патријархалне и религијске структуре и скреће пажњу на климатску кризу која је већ у току.
Флорентина Холцингер, рођена 1986. у Бечу, кореографкиња је и перформанс умјетница која живи између Беча и Амстердама. Након студија кореографије на СНДО-у у Амстердаму и сарадње са галеријом Thaddaeus Ропац, изградила је репутацију кроз висцералне и конфронтирајуће радове. О свом пројекту за Бијенале кратко је рекла:
"Ја сам плесачица и кореографкиња, а мој пројекат се зове ‘Seaworld Венице’. Не желим превише да говорим, али у павиљону имамо посла с пуно воде."
Њен приступ умјетности познат је по екстремним перформансима који укључују голотињу и тјелесни "хорор".
И прије Венеције, Холцингер је постала позната по радовима толико сировим да је дио публике буквално падао у несвијест. Њен балет тјелесног хорора "Танз" из 2019. премијерно је изведен уз упозорења о голотињи и насиљу, док је након опере "Санцта" у Штутгарту 2024. године осамнаест особа затражило медицинску помоћ због јаке мучнине.
Комбиновањем голотиње, стварног с*кса, пирсинг уживо и тешку механизацију – попут хеликоптера у дјелу "Опхелиа’с Гот Талент" – Холцингер је помјерила границе позоришта и заузела значајно мјесто у савременој перформанс умјетности, преноси Индекс
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму