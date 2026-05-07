Њемачка најављује увођење флексибилног радног времена

Њемачка министрица рада Барбел Бас најавила је да ће у јуну представити нацрт закона којим би била ублажена садашња граница осмочасовног радног дана.
Бас је током обраћања у Бундестагу рекла да ће предложене измјене обухватити и увођење електронске евиденције радног времена ради боље заштите запослених од могућих злоупотреба, посебно у секторима попут доставе пакета, преносе њемачки медији.
Она је истакла да циљ реформе није продужење радног времена, већ већа флексибилност која би запосленима, посебно женама и младим очевима, омогућила лакше усклађивање пословних и породичних обавеза.
План је изазвао оштре реакције синдиката.
У коалиционом споразуму највећих њемачких странака Хришћанско-демокрастке уније и Социјалдемократске партије предвиђена је могућност преласка са дневног на седмично ограничење максималног радног времена, преноси Танјуг.
Предсједник Конфедерације синдиката "Џерман трејд" Јасмин Фахими упозорила је да би таква реформа могла имати негативне посљедице по раднике.
Према важећим прописима у Њемачкој, максимално радно вријеме углавном износи осам часова дневно, односно 48 седмично.
