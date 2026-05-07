Logo
Large banner

Њемачка најављује увођење флексибилног радног времена

Аутор:

АТВ
07.05.2026 08:00

Коментари:

0
Њемачка најављује увођење флексибилног радног времена
Фото: Pexels

Њемачка министрица рада Барбел Бас најавила је да ће у јуну представити нацрт закона којим би била ублажена садашња граница осмочасовног радног дана.

Бас је током обраћања у Бундестагу рекла да ће предложене измјене обухватити и увођење електронске евиденције радног времена ради боље заштите запослених од могућих злоупотреба, посебно у секторима попут доставе пакета, преносе њемачки медији.

Она је истакла да циљ реформе није продужење радног времена, већ већа флексибилност која би запосленима, посебно женама и младим очевима, омогућила лакше усклађивање пословних и породичних обавеза.

План је изазвао оштре реакције синдиката.

Полиција Њемачке-17042026

Свијет

Берлинска полиција забранила совјетске симболе за Дан побједе

У коалиционом споразуму највећих њемачких странака Хришћанско-демокрастке уније и Социјалдемократске партије предвиђена је могућност преласка са дневног на седмично ограничење максималног радног времена, преноси Танјуг.

Предсједник Конфедерације синдиката "Џерман трејд" Јасмин Фахими упозорила је да би таква реформа могла имати негативне посљедице по раднике.

Према важећим прописима у Њемачкој, максимално радно вријеме углавном износи осам часова дневно, односно 48 седмично.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

радно вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ротација на поицијском аутомобилу.

Свијет

Пробио зид куће и слетио у кухињу

1 д

0
Мушкарац из БиХ оженио Њемицу због папира па доживио шок живота

Друштво

Мушкарац из БиХ оженио Њемицу због папира па доживио шок живота

1 д

0
Аутомобил њемачке полиције

Свијет

Њемачка: Потрага завршена трагично, пронађено тијело дјечака

2 д

0
Казне преко 400 евра: Клима уређај у ауту вас може скупо коштати

Ауто-мото

Казне преко 400 евра: Клима уређај у ауту вас може скупо коштати

2 д

1

Више из рубрике

Руски дронови се срушили у Летонији, погодили складиште нафте!

Свијет

Руски дронови се срушили у Летонији, погодили складиште нафте!

3 ч

0
крузер смрти хантавирус

Свијет

Крузер се претвара у плутајућу гробницу: Бродски љекар објавио црне прогнозе о путницима

3 ч

0
Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

Свијет

Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Син милионера брутално убио маћеху из Црне Горе

12 ч

0

  • Најновије

10

44

Будимир: Бобан је био не само колега, већ брат

10

42

Акција у Живиницама: Претресају се објекти Наила Јусића

10

36

"Крузер смрти" плови ка Тенерифима

10

23

Овај четвртак једном знаку доноси прави мир

10

17

Емотивни опроштај БХДЦА од Кустурића: Његово име је синоним за храброст

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner