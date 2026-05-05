Мушкарац из БиХ оженио Њемицу због папира па доживио шок живота

Аутор:АТВ
Када нам нешто дјелује као брз излаз из безизлазне ситуације, често не размишљамо превише - већ срљамо, вјерујући да смо коначно пронашли решење.
Управо тако почиње и прича једног мушкарца из БиХ који је, у жељи за бољим животом у Њемачкој, донио одлуку да се ожени Њемицом због папира – а онда се све претворило у низ догађаја које није могао ни да наслути.
Своју исповијест подијелио је у Фејсбук групи Балканци у Њемачкој, гдје се окупљају људи са простора бивше Југославије у потрази за бољим животом, а његово свједочење брзо је изазвало бројне реакције и расправе о раду, поверењу и искуствима наших људи у иностранству.
"Ушао сам у Њемачку 2024. године, на радну визу. Запослио сам се као возач, на пословима логистике у Дахсеру", започео је своју причу па потом додао:
"Газда је поријеклом из БиХ, крао је колико је хтио, радило се празницима, викендом, ноћу. Да не дужим, прекинуо сам ту агонију непослушањем и тражењем својих пара назад. Да, и други радници су пролазили исту агонију, али су ћутали с циљем да добију своју визу, како то већ иде. Наравно, не задуго, добио сам отказ. Без рјешења о отказу, које сам чекао три мјесеца. Случај је завршио на радном суду".
Тада је каже пронашао другу фирму, логистика, опет газда из БиХ.
"Радио сам све ноћу, од 23:30 до 10 ујутру. Без паузе. Услиједило је обећање: 'Ја сам бољи, све ћу ти завршити у вези с преласком у другу фирму.' Помислио сам: ево неко нормалан, жели да помогне. Мјесец дана рада и отказ. 'Имам другог радника, много је бољи и не треба му тај Зустимунг.' А ја на улици, и шта друго него да сједнем у ауто и назад за БиХ. Али наплатио сам своје сате, барем то", пише он.
Све то учинило је да у једном тренутку одустане од Њемачке.
"Посветим се послу у БиХ и било је супер док се није појавила жена из Њемачке. Упорно је звала, тражила, молила да се дружимо итд, а циљ јој је био да се вјенча са мном. Нисам пристао јер ми то није требало. Али црв није дао мира, кренула је прича: 'Вјенчамо се и имаћеш сва права, ја сам Швабица, имам држављанство.' То ме повукло, да пробам. Нисам ни знао у шта се упуштам, али идем даље", открива.
Након што је одлучио да пристане да се вјенча, признаје да је потрошио много времена и новца за то вјенчање. А онда, 10 дана дана послије вјенчања долази до шока живота.
"10 дана након вјенчања супруга се разболи. Питам се како одједном, шта се дешава, ту нешто није у реду. Отворим све фиоке у којима држи лијекове и сазнам да има тумор јетре. Шокирам се, не могу да вјерујем шта ми се дешава! Питам је: 'Шта је ово?' Не жели ништа да призна", додаје он.
"Њено стање све горе и горе. Не може да устане, добија болове, трпи и каже да је све у реду. Три вечери не спавам и четврто јутро ми умре на рукама. Шок, катастрофа, шта да радим? Позовем хитну, сви су дошли, али спаса није било јер је жена умрла. Организујем сахрану, платим све, а све вријеме не радим јер сам ту тек мјесец дана. И немам визу. Послије неколико дана закажем термин у одјељењу за странце. Надао сам се да ће ми барем они помоћи, али сам се преварио. Одбију ме, кажу да ми неће дати визу и још ми одузму пасош уз ријечи: 'Назад за БиХ, имаш рок пет дана. Ако не одеш, бићеш депортован'", прича он.
Тада је једноставно морао да напусти Њемачку.
"Напустим Њемачку, пасош још немам. Рекли су да ће га послати у амбасаду у Сарајеву, али ништа се не дешава. Ја даље не могу да путујем. Све сам лоше доживио и на крају су ме отјерали. За оне који кажу да се страница пуни лажима, слободно нека ме позову, да им документима све докажем. Црно на бијело", испричао је своје искуство.
Прича да су га многи савјетовали да је најгоре што може да уради да се запосли код домаћих људи, јер управо они гледају како да га преваре.
"А сви трчите 'земљацима'… А већих лопова нема. Чим чујеш 'нашки', бјежи што даље. Само ће гледати да те покраде, превари, позајми новац и чувено: 'Имаш ли цигарету'. Једном сам давно чула да никад не треба радити за 'наше' ако си у Њемачкој. Има разлога за то, види се и из ове приче", написала му је једна корисница.
