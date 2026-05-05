Logo
Large banner

Медвjед напао риболовца: Спасио га телефонски позив и једна пјесма

Аутор:

АТВ
05.05.2026 14:40

Коментари:

0
Медвјед животиња
Фото: Pexel/ Janko Ferlic

У забаченим предјелима Јакутије, на далеком истоку Русије, догодио се инцидент који и данас звучи готово нестварно.

Један риболовац преживио је напад медвједа захваљујући мобилном телефону и поп пјесми из 2010. године, преноси ЛедБајбл.

Невјероватан обрт

Све се одиграло 2014. године, када је Игор Ворожбицин, тада 42-годишњак, пецао у недођији, а затим се нашао на мети мрког медвједа.

Дивља звијер му је пришла с леђа, оборила га на земљу и почела да га повређује канџама по лицу и тијелу. Игор је покушавао да се одбрани, али безуспјешно.

Када се чинило да је смрт неизбјежна, догодио се невјероватан обрт — његов телефон је зазвонио и зачула се популарна мелодија, пјесма Baby од Џастина Бибера.

Медвјед се очигледно уплашио, одустао од напада и побјегао назад у шуму. Игор је успио да позове помоћ, након чега су га пронашли други риболовци.

Како је касније испричао, мелодија на телефону није била његов избор.

„Знам да пјесма није по свачијем укусу, али је моја унука то убacила из шале“, објаснио је.

Изненадни и оштри звукови

Игор није прошао без посљедица — задобио је посјекотине и модрице по лицу и грудима, али је преживио напад који је лако могао бити смртоносан.

Стручњаци наводе да овакви догађаји нису потпуно случајни, јер изненадни и оштри звукови могу прекинути напад дивљих животиња.

Према истраживањима, планинари који праве буку рјеђе долазе у контакт са медвједима него они који се крећу тихо.

У Русији овакви напади нису ријеткост, посебно због велике популације мрких медвједа, па сваки непредвиђени фактор може бити пресудан за преживљавање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Медвјед

физички напад

напао га медвјед

спасила га пјесма и позив

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

Друштво

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

3 ч

0
Бабице и бебе Међународни дан бабица

Друштво

"Бабице нису само здравствени радници, већ подршка и ослонац трудницама и породиљама"

4 ч

0
Икона светог Георгија

Друштво

Теслићанин завршио икону светог Георгија уочи Ђурђевдана!

8 ч

1
Градишка, гранични прелаз, саобраћај

Друштво

Појачана фреквенција возила

8 ч

0

  • Најновије

17

36

ФИФА добила захтјев да забрани заставу с љиљанима

17

30

Нове дојаве о бомбама у Загребу, евакуисана зграда Градске управе

17

25

Пронађена нестала дјевојчица

17

22

Појео 720 јаја за мјесец дана: Харвардски доктор открио нешто потпуно неочекивано

17

18

Камион се преврнуо на ауто-путу, ударио у далековод и запалио се

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner