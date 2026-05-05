Медвjед напао риболовца: Спасио га телефонски позив и једна пјесма

У забаченим предјелима Јакутије, на далеком истоку Русије, догодио се инцидент који и данас звучи готово нестварно.
Један риболовац преживио је напад медвједа захваљујући мобилном телефону и поп пјесми из 2010. године, преноси ЛедБајбл.
Све се одиграло 2014. године, када је Игор Ворожбицин, тада 42-годишњак, пецао у недођији, а затим се нашао на мети мрког медвједа.
Дивља звијер му је пришла с леђа, оборила га на земљу и почела да га повређује канџама по лицу и тијелу. Игор је покушавао да се одбрани, али безуспјешно.
Када се чинило да је смрт неизбјежна, догодио се невјероватан обрт — његов телефон је зазвонио и зачула се популарна мелодија, пјесма Baby од Џастина Бибера.
Медвјед се очигледно уплашио, одустао од напада и побјегао назад у шуму. Игор је успио да позове помоћ, након чега су га пронашли други риболовци.
Како је касније испричао, мелодија на телефону није била његов избор.
„Знам да пјесма није по свачијем укусу, али је моја унука то убacила из шале“, објаснио је.
Игор није прошао без посљедица — задобио је посјекотине и модрице по лицу и грудима, али је преживио напад који је лако могао бити смртоносан.
Стручњаци наводе да овакви догађаји нису потпуно случајни, јер изненадни и оштри звукови могу прекинути напад дивљих животиња.
Према истраживањима, планинари који праве буку рјеђе долазе у контакт са медвједима него они који се крећу тихо.
У Русији овакви напади нису ријеткост, посебно због велике популације мрких медвједа, па сваки непредвиђени фактор може бити пресудан за преживљавање.
