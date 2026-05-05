"Бабице нису само здравствени радници, већ подршка и ослонац трудницама и породиљама"

Улога бабице у породилишту изузетно је значајна и обухвата низ стручних, али и људских задатака, који доприносе безбједности и добробити мајке и новорођенчета, навела је Жељка Радић, бабица у Болници "Србија" у Источном Сарајеву.
Према њеним ријечима, већ од пријема труднице у болницу, бабица има кључну улогу у стварању осјећаја повјерења и смирености, па су љубазан приступ, стрпљење и разумјевање често први кораци ка позитивном искуству порођаја.
"Важно је да бабица буде професионална, али и емпатична, јер се пацијентица често налази у стању страха или неизвјесности", навела је Радићева поводом Међународног дана бабица.
Како је навела, приликом пријема труднице, бабица прикупља податке и припрема је за пород, те прати њено стање.
Током порођаја бабица прати виталне знакове мајке, стање бебе, помаже трудници да правилно дише, даје јој подршку кроз сваку фазу.
Стручност бабице, додала је Радићева, долази до изражаја у препознавању промјена и правовременом реаговању, али и у пружању емоционалне подршке породиљи, која је подједнако важна.
"Након порођаја, бабица се брине о мајци и новорођенчету, помаже при сваком контакту, дојењу и даје савјете за даљу његу. Њена улога не завршава порођајем, већ се наставља кроз опоравак и прилагођавање мајке новој улози", нагласила је Радићева.
"То је мјесто гдје сам започела радни вијек, а исто тако се надам да ћу из ове установе отићи у заслужену пензију, поносна на свој рад и године искуства које сам стекла", навела је Радићева.
Из Болнице "Србија" поводом Међународног дана бабица саопштено је да бабица није само здравствени радник, него и ослонац и подршка у једном од најважнијих тренутака у животу жене.
Њена стручност, одговорност и љубазност чине породилиште безбједним и топлијим мјестом за сваку мајку.
Међународни дан бабица се сваке године обиљежава 5. маја, а установила га је 1992. године Међународна конфедерација бабица с циљем да прослави и подигне свијест о овом занимању.
