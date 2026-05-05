Понесите кишобране! Вријеме данас промјенљиво

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити промјенљиво облачно са сунчаним периодима, нарочито на југу и истоку, док ће на западу и југозападу бити облачније, а у другом дијелу дана локално су могући киша или краткотрајни пљускови
Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни, током дана уз јаке ударе, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Максимална температура ваздуха од 22 до 28, у вишим предјелима од 18 степени Целзијусових.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ мало до умјерено облачно и сунчано вријеме.
Друштво
Јутро свјежије, остатак дана до 30 степени
Температура измјерена у 8.00 часова: Гацко, Соколац и Фоча пет, Бјелашница, Рудо и Чемерно шест, Дринић, Калиновик, Соколац и Шипово седам, Билећа и Ливно осам, Иван седло, Вишеград и Хан Пијесак девет, Бугојно, Сански Мост, Рибник и Нови Град 10, Сарајево, Јајце, Зворник, Кнежево, Мркоњић Град, Приједор и Бањалука 11, Србац, Добој, Бијељина, Мостар и Требиње 13 и Бихаћ 16 степени Целзијусових, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
24
11
14
11
08
11
01
10
52
Тренутно на програму