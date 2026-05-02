"Једном у 10 година се деси ово" Метеоролог Тодоровић открио необичан феномен: Стиже нагли обрт

Како је објаснио, први и други мај по правилу доносе макар један кишни дан, али ове године то се, готово у потпуности - није догодило!

Једном у 10 година се деси

- Једном у 10 година се деси да у та два дана спојено нема кише. И то је ова година. То се овде десило, али не у свим мјестима Србије, пошто ће данас на истоку, југоистоку Србије, па можда и на југу, бити петоминутне кишице", рекао је Тодоровић.

Ипак, додаје да се, гледајући већи дио земље, може рећи да је Србија практично "избјегла" падавине за празник рада - што је права ријеткост.

Још једна необична појава

Још једна необична појава обиљежила је овогодишњи почетак маја - јутарњи мразеви. Тодоровић наводи да се они у ово доба године јављају знатно ријеђе, нарочито у нижим предјелима.

- Карактеристика овог 1. и 2. маја су јутарњи мразеви. Они се ријеђе догађају почетком маја, углавном у брдско-планинским предјелима, котлинама и висоравнима, али у нижим предјелима ријетко - објаснио је метеоролог.

Према његовим ријечима, Србија сада излази из хладног таласа, а већ од понедјељка слиједи нагли преокрет - температуре ће достићи љетње вриједности, изнад 25 степени.

Топлотни талас закаснио

Занимљиво је и да је ове године топлотни талас закаснио.

- Средњи датум појаве температуре од 25 степени за Београд је око 17. априла, а сада ћемо их имати тек око 4. маја - што значи да каснимо скоро пола мјесеца - истакао је Тодоровић.

Ипак, и поред топлих дана, јутра ће остати свјежа, са температурама испод 10 степени, што је типично за прелазни период. Велике температурне разлике између јутра и дана, како каже, нормална су појава у априлу и првој половини маја.

Говорећи о временским приликама у наставку мјесеца, Тодоровић истиче да у првој половини маја неће бити озбиљнијих падавина, што ће додатно допринијети загријевању ваздуха - али и мора за оне који планирају рано љетовање.

- Температура мора је сада око 16 до 18 степени, али већ крајем маја може достићи 20 до 21, а у јуну и преко 23 степена - навео је.

Савјетује југ Европе

Када је ријеч о дестинацијама, савјетује југ Европе - прије свега Грчку и Турску - јер ће тамо вријеме бити стабилније и топлије, уз мању вјероватноћу за кишу.

На крају, Тодоровић је нагласио и важан аспект за пољопривреду - иако су зимски мјесеци били довољно кишовити, април је подбацио, па би киша у наставку маја била више него добродошла, нарочито у сјеверним дијеловима земље гдје је пало и до четири пута мање падавина од уобичајеног.

У сваком случају, пред нама су топлији дани без екстремних временских појава - али и мај који би, упркос сувом почетку, могао донијети своје типичне пљускове и грмљавину у другој половини мјесеца.

(Курир / ТВ Прва)