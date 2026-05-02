Logo
Large banner

Преминуо Данко Миланковић

Аутор:

АТВ
02.05.2026 14:15

Коментари:

0
Фото: Facebook

Дугогодишњи члан СДС-а и одборник у Модричи Данко Миланковић преминуо је 42. години живота.

"Са великом тугом и болом примили смо јутрос вијест да је наш дугогодишњи члан, пријатељ и сарадник изгубио своју најважнију битку - битку за живот. Били смо свједоци његове велике енергије и пожртвованости у свему што је радио и зато смо вјеровали и надали се да ће успјети да побиједи и овај пут. Наш Данко био је одборник у Скупштини општине Модрича и предсједник Мјесне заједнице Толиса", саопштили су из СДС-а.

Рођен је 31.8.1984. године. По занимању је био угоститељ, али је био укључен у бројне активности које су за циљ имале унапређење услова живота у Толиси и Модричи. Био је предсједник Мјесне заједнице Толиса и један од оснивача Омладинског удружења "Поп Саво Божић" Толиса.

Одлуком Скупштине општине Модрича 2025. Данку је додијељена Плакета Општине за изузетан допринос у развоју Модриче и Мјесне заједнице Толиса.

Сахрана Данка Миланковића биће обављена у понедјељак, 4. маја у 12 часова на мјесном гробљу у Толиси.

Српска демократска странка упућује искрено саучешће породици Миланковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Данко Миланковић

Модрича

одборник

СДС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кирил Дмитријев

Свијет

"Нове америчке царине су смртоносан ударац за индустрију ЕУ"

3 ч

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Додик честитао новинарима Међународни дан медија

3 ч

0
У Србији квадрат плаћен чак 15.000 евра!

Србија

У Србији квадрат плаћен чак 15.000 евра!

3 ч

0
Возач формуле 1

Остали спортови

Одлазак јунака: Умро је велики Алекс Занарди

4 ч

0

Више из рубрике

Народни посланик Ђорђе Вучинић позира за камеру АТВ-а са својом изабраницом Иреном Круљ

Друштво

Оженио се Ђорђе Вучинић

4 ч

2
Дрво Храста у пољани током љета

Друштво

Стижу љетне температуре! Очекује се и до 30 степени

4 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Дуге колоне возила на више граничних прелаза

4 ч

0
Фикрет Хаџић прича у Тикток видеу

Друштво

Хаџија изашао из затвора, па се одмах појавио на ТикТоку

6 ч

0

  • Најновије

17

07

Дарко Младић за АТВ: Разговарао сам са генералом, мисле да није имао нови мождани удар

17

06

Додик: Добровољачка улица - сјећање на невине жртве, мучки напад и погажену ријеч

16

57

Депонија у Лазареву! Грађани негодују због нагомиланог отпада

16

43

Отет нафтни танкер код обале Јемена

16

37

Глумац варао жену са 18 година млађом, она му се овако осветила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner