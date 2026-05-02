Преминуо Данко Миланковић

Дугогодишњи члан СДС-а и одборник у Модричи Данко Миланковић преминуо је 42. години живота.
"Са великом тугом и болом примили смо јутрос вијест да је наш дугогодишњи члан, пријатељ и сарадник изгубио своју најважнију битку - битку за живот. Били смо свједоци његове велике енергије и пожртвованости у свему што је радио и зато смо вјеровали и надали се да ће успјети да побиједи и овај пут. Наш Данко био је одборник у Скупштини општине Модрича и предсједник Мјесне заједнице Толиса", саопштили су из СДС-а.
Рођен је 31.8.1984. године. По занимању је био угоститељ, али је био укључен у бројне активности које су за циљ имале унапређење услова живота у Толиси и Модричи. Био је предсједник Мјесне заједнице Толиса и један од оснивача Омладинског удружења "Поп Саво Божић" Толиса.
Одлуком Скупштине општине Модрича 2025. Данку је додијељена Плакета Општине за изузетан допринос у развоју Модриче и Мјесне заједнице Толиса.
Сахрана Данка Миланковића биће обављена у понедјељак, 4. маја у 12 часова на мјесном гробљу у Толиси.
Српска демократска странка упућује искрено саучешће породици Миланковић.
