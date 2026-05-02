Стижу љетне температуре! Очекује се и до 30 степени

Протеклих дана будила су нас прохладна јутра, док смо спорадично послијеподне имали значајно топлије вријеме.
Прохладно вријеме наставиће се и током викенда. Смјењиваће ће се сунчани и облачни интервали. Максимална температура износиће 20 степени, док ће се минимална кретати од 5 до 7.
Нажалост, приземни мраз очекује се понегдје и у недјељу, али и у понедјељак ујутро.
Већ од понедјељка крећу љетни дани. Максимална температура износиће 26 степени, а на неким мјестима и 28!
Битно је и што ће минимална након понедјељка добити двоцифрен број. Дневна температура ће се кретати до 24 степена, док ће минимална износити 12.
Иако су најављене могуће падавине током наредне седмице, очекује се да не долази до значајнијег пада температуре.
Он ће све све вријеме задржавати изнад 20 степени, док би наредна субота могла да донесе и високих 30 степени! Према тренутним пројекцијама могу се очекивати и падавине тог дана.
