Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

Град се шири, расте, развија се. Увијек говорим, ја бих волио да се попис становништва уради што прије у Лакташима, зато што сматрамо да имамо негдје, у односно на периоду 2013. године, кад је рађен задњи попис, неких сигурно шест-седам хиљада становника више, и то би нам донијело, наравно, додатне приходе и омогућило да даље можемо да усмјеравамо средства у нову инфраструктуру, рекао је градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.
"Недавно смо прославили Дан града на један стварно прелијепо величанствен начин, уз много гостију, много пријатеља из Републике Српске, из региона. Била је то прилика да се присјетимо свега онога што смо радили и што је оставило главни печат у 2025. години, односно од априла до априла мјесеца", рекао је Бојић,
Наравно, додаје он, доста је тога урађено, испланирано, испројектовано, доста тога је већ у фази реализације за ову годину, а многе ствари су сад прилика да се убрзо, након уговарања, започну нови инфраструктурни пројекти - истакао је он.
Истиче да је акценат највише на инфраструктури.
"Отворили смо модерни Средњошколски центар у септембру прошле године. Прву генерацију ђака смо примили. Они већ завршавају први разред, а већ се припремамо и за дочек друге генерације средњошколаца. Мноштво је ту активности унутар средњошколског центра, кабинети за практичну наставу, потписани угори с многим компанијама", истакао је Бојић.
Навео је да је јако пуно интересантна са стране који желе да сарађују са средњошколским центром и то је сигурно нешто (2:23) што је оправдало очекивање и оно што се показало као најбољи могући начин.
