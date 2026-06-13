Logo

Алкаразова повреда компликована

Аутор:

АТВ
13.06.2026 19:44

Коментари:

0
Карлос Алкараз, шпански тенисер
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Иако је Карлос Алкараз посљедњих недеља слао оптимистичне поруке о опоравку од повреде ручног зглоба, Шпанац још увијек није почео да тренира са рекетом.

Двоструки узастопни шампион Ролан Гароса био је приморан да пропусти и париски Гренд слем и Вимблдон, а његов повратак на терен и даље остаје неизвјестан.

О његовом стању говорила је и Гарбиње Мугуруса, некадашња прва тенисерка свијета, а данас директорка WTA турнира у Мадриду.

"Надам се да ће бити спреман за америчку турнеју. Трава је веома специфична подлога за повратак послије повреде, тако да можда и није лоше што је пропустио тај дио сезоне", рекла је Мугуруса за "Еуроспорт".

Новак Ђоковић

Тенис

Стрмоглав пад Новака Ђоковића

Према информацијама које има, опоравак иде у добром смјеру.

"Колико сам чула, дјелује да се добро опоравља, али морамо да останемо опрезни. Његова повреда је компликована".

Мугуруса је посебно нагласила осјетљивост повреде ручног зглоба.

"Ручни зглоб се састоји од много малих костију и због тога се са таквом повредом мора поступати изузетно пажљиво".

Карлос Алкараз

Тенис

Алкараз и Сабаленка добитници награде "Лауреус"

Бивша шампионка Ролан Гароса и Вимблдона сматра да ће највећи изазов за Алкараса бити стрпљење.

"Он мора да контролише нестрпљење и жељу да се што прије врати на терен. Сви ми играчи осјећамо велики притисак да се вратимо што прије, јер се плашимо да ћемо изгубити позиције на ранг-листи."

За крај је послала јасну поруку свом сународнику.

"Мора да буде паметан и да себи да довољно времена. Најважније је да се врати потпуно здрав".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Карлос Алкараз

тенис

Коментари (0)

Прочитајте више

Ухапшен Џејмс Харден

Кошарка

Ухапшен Џејмс Харден

1 ч

0
Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026

Тенис

ШОК: Сабаленка жели да се повуче из тениса

1 седм

0
Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

Тенис

Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

2 седм

0
Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

Кошарка

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

2 седм

0

Више из рубрике

Стигли резултати Синерових тестова

Тенис

Стигли резултати Синерових тестова

2 д

0
тенис лоптица мрежа терен

Тенис

"Трава је мртва, Вимблдон је мртав"

4 д

0
Федерер се враћа на терен

Тенис

Федерер се враћа на терен

5 д

0
тенис Ролан Гарос Ђоковић и Зверев честитка

Тенис

Ђоковић послао поруку Звереву: "Срећан сам што си успио"

5 д

0

  • Најновије

21

13

За бербу малина 120 КМ дневница: Радника ни на видику

21

03

"Српска има визију и снагу": Додик о изградњи ауто-пута Брчко–Бијељина

20

55

Фестивал кошарке окупио више од 700 дјечака и дјевојчица

20

50

Мушкарац погинуо на рафтингу

20

49

Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима