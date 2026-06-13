Алкаразова повреда компликована

Аутор:АТВ
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Иако је Карлос Алкараз посљедњих недеља слао оптимистичне поруке о опоравку од повреде ручног зглоба, Шпанац још увијек није почео да тренира са рекетом.
Двоструки узастопни шампион Ролан Гароса био је приморан да пропусти и париски Гренд слем и Вимблдон, а његов повратак на терен и даље остаје неизвјестан.
О његовом стању говорила је и Гарбиње Мугуруса, некадашња прва тенисерка свијета, а данас директорка WTA турнира у Мадриду.
"Надам се да ће бити спреман за америчку турнеју. Трава је веома специфична подлога за повратак послије повреде, тако да можда и није лоше што је пропустио тај дио сезоне", рекла је Мугуруса за "Еуроспорт".
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Према информацијама које има, опоравак иде у добром смјеру.
"Колико сам чула, дјелује да се добро опоравља, али морамо да останемо опрезни. Његова повреда је компликована".
Мугуруса је посебно нагласила осјетљивост повреде ручног зглоба.
"Ручни зглоб се састоји од много малих костију и због тога се са таквом повредом мора поступати изузетно пажљиво".
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Бивша шампионка Ролан Гароса и Вимблдона сматра да ће највећи изазов за Алкараса бити стрпљење.
"Он мора да контролише нестрпљење и жељу да се што прије врати на терен. Сви ми играчи осјећамо велики притисак да се вратимо што прије, јер се плашимо да ћемо изгубити позиције на ранг-листи."
За крај је послала јасну поруку свом сународнику.
"Мора да буде паметан и да себи да довољно времена. Најважније је да се врати потпуно здрав".
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