Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најбоља тенисерка свијета, Арина Сабаленка, наставља свој сурови поход на круну Ролан Гароса! Бјелорускиња се пласирала у осмину финала Париза након што је са терена буквално збрисала Дарију Касаткину резултатом 2:0 (6:0, 7:5), потврдивши да је у овом тренутку апсолутна владарка женског тениса.
Оно што је Арина урадила у првом сету дуго ће се причати. За само 29 минута, Сабаленка је играчици која је "издала" Русију "уручила кромпир", не дозволивши јој ни промил шансе да се разигра. Био је то тениски ураган који је протутњао тереном "Филип Шатрије"
Ипак, у другом сету виђена је права драма. Како то обично бива код великих шампиона, дошло је до благог пада концентрације, што је Касаткина искористила. Уз двије неизнуђене грешке и дуплу сервис грешку Сабаленке, натурализована Аустралијанка је одмах направила брејк, а потом и потврдила предност за рано вођство.
Након што је губила, Сабаленка је убацила у "пету брзину", везала три гема и преокренула ситуацију. Кључни моменат догодио се при резултату 5:5, када је Арина поново показала зашто је број један. "Нацртала" је три меч лопте на сервис противнице, искористила другу и након сат и 17 минута игре ставила тачку на овај дуел.
Овом побједом Сабаленка није само прошла даље, већ је ушла у историју бијелог спорта. Постала је тек девета жена у историји тениса која је успјела да оствари 100 побједа док држи прву позицију на WТА листи. То је подвиг који је полазио за руком само највећим легендама овог спорта.
Свијет тениса сада с нестрпљењем ишчекује осмину финала, јер нас тамо чека прави "блокбастер". Сабаленка ће се за пласман у четвртфинале борити против још једне легенде и четвороструке Гренд слем шампионке – Наоми Осаке.
Иако је Арина добила оба њихова дуела ове сезоне, Јапанака је славила у њиховом једином досадашњем сусрету на Гренд слемовима, и то баш у осмини финала УС Опена 2018. године, турнира који је Наоми касније и освојила.
Подсјетимо, Касаткина је 2018. године била једна од најузбудљивијих играчица на туру. Тада је, још увијек под руском заставом, играла четвртфинала Ролан Гароса и Вимблдона, ушла у топ 10 и играла финале Индијан Велса. Након одређеног пада, 2022. се вратила у пуном сјају, догурала до полуфинала Ролан Гароса и заузела 8. мјесто на WТА листи.
Међутим, одлуке ван терена и турбулентан приватан живот очигледно су узели данак. У марту 2025. године, Касаткина је шокирала јавност одлуком да престане да представља Русију и да почне да наступа за Аустралију. Од тог тренутка, њена форма је у потпуном расулу. Након паузе коју је узела крајем 2024. године, повратак на терен изгледа као немогућа мисија.
Повреда кука је додатно отежала ситуацију, а порази у Руану и сада Мадриду бацили су је на најниже гране у посљедњој деценији.
Она је тренутно 53. играчица свијета.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
2 ч0
Тенис
3 ч0
Тенис
8 ч0
Тенис
18 ч10
Најновије
16
58
16
55
16
47
16
43
16
34
Тренутно на програму