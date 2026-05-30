Ђоковић пада на АТП листи, што ће му правити проблем на Вимблдону

Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић елиминисан је у трећој рунди Ролан Гароса од Бразилца Жоаа Фонсеке послије борбе у пет сетова. Српски ас није успио да одбрани полуфинале од прошле године, што ће га коштати драстичног пада на АТП листи.
Власник 24 гренд слем титуле је на париску шљаку стигао као трећи носилац, али није успио да искористи одсуство Карлоса Алкараза и рану елиминацију Јаника Синера. То ће га коштати великог броја поена и већ сада се зна да ће пасти на седму позицију. То није најгори сценарио, пошто би могао да склизне и на осмо мјесто уколико титулу освоји неко од тенисера који су остали у конкуренцији на Ролан Гаросу.
Престићи ће га Феликс Оже-Алијасим, Бен Шелтон и Алекс де Минор, а на седмом мјесту би могли да га престигну Рубљов, Руд или Коболи.
Одавно је јасно да Новака превише не занима АТП листа нити јурење нових рекорда, али га овакав расплет може спутати на путу да освоји 25. гренд слем титулу.
Једну од последњих шанси ће имати на Вимблдону који је послије Аустралијан Опена његов најуспјешнији гренд слем, али ће бити у далеко лошијој позицији, пошто ће са првим носиоцем Јаником Синером моћи да се састане већ у четвртфиналу, преноси Мондо.
