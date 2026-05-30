Logo
Large banner

Ђоковић пада на АТП листи, што ће му правити проблем на Вимблдону

Извор:

АТВ

30.05.2026 13:59

Коментари:

0
Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus

Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић елиминисан је у трећој рунди Ролан Гароса од Бразилца Жоаа Фонсеке послије борбе у пет сетова. Српски ас није успио да одбрани полуфинале од прошле године, што ће га коштати драстичног пада на АТП листи.

Власник 24 гренд слем титуле је на париску шљаку стигао као трећи носилац, али није успио да искористи одсуство Карлоса Алкараза и рану елиминацију Јаника Синера. То ће га коштати великог броја поена и већ сада се зна да ће пасти на седму позицију. То није најгори сценарио, пошто би могао да склизне и на осмо мјесто уколико титулу освоји неко од тенисера који су остали у конкуренцији на Ролан Гаросу.

Престићи ће га Феликс Оже-Алијасим, Бен Шелтон и Алекс де Минор, а на седмом мјесту би могли да га престигну Рубљов, Руд или Коболи.

Арне Слот

Фудбал

Арне Слот добио отказ у Ливерпулу

Одавно је јасно да Новака превише не занима АТП листа нити јурење нових рекорда, али га овакав расплет може спутати на путу да освоји 25. гренд слем титулу.

Једну од последњих шанси ће имати на Вимблдону који је послије Аустралијан Опена његов најуспјешнији гренд слем, али ће бити у далеко лошијој позицији, пошто ће са првим носиоцем Јаником Синером моћи да се састане већ у четвртфиналу, преноси Мондо.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Вимблдон

АТП

тенис

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фонсека након побједе против Ђоковића: Уништавао ме је, нисам вјеровао да имам шансе!

Тенис

Фонсека након побједе против Ђоковића: Уништавао ме је, нисам вјеровао да имам шансе!

8 ч

0
Да ли ће и сљедеће године играти на Ролан Гаросу?

Тенис

Да ли ће и сљедеће године играти на Ролан Гаросу?

19 ч

10
Шок на Ролан Гаросу: Новака Ђоковића поразио 19-годишњи Бразилац

Тенис

Шок на Ролан Гаросу: Новака Ђоковића поразио 19-годишњи Бразилац

21 ч

5
Новак Ђоковић побјеснио на камермана: "Можеш ли више да ми уђеш у фацу?"

Тенис

Новак Ђоковић побјеснио на камермана: "Можеш ли више да ми уђеш у фацу?"

21 ч

0

Више из рубрике

Фонсека након побједе против Ђоковића: Уништавао ме је, нисам вјеровао да имам шансе!

Тенис

Фонсека након побједе против Ђоковића: Уништавао ме је, нисам вјеровао да имам шансе!

8 ч

0
Да ли ће и сљедеће године играти на Ролан Гаросу?

Тенис

Да ли ће и сљедеће године играти на Ролан Гаросу?

19 ч

10
Невјероватно: Нико од преосталих на Ролан Гаросу нема гренд слем титулу

Тенис

Невјероватно: Нико од преосталих на Ролан Гаросу нема гренд слем титулу

19 ч

0
Шок на Ролан Гаросу: Новака Ђоковића поразио 19-годишњи Бразилац

Тенис

Шок на Ролан Гаросу: Новака Ђоковића поразио 19-годишњи Бразилац

21 ч

5

  • Најновије

16

58

Туск: НАТО треба озбиљно да схвати ријечи Медведева

16

55

Све спремно за велико финале Лиге шампиона: Познати састави ПСЖ-а и Арсенала

16

47

Ово су највеће црвене заставице сваког знака

16

43

Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

16

34

Научници смислили како да задрже пажњу тинејџера током онлајн часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner