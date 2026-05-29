Новак Ђоковић побјеснио на камермана: "Можеш ли више да ми уђеш у фацу?"

29.05.2026 19:33

Фото: X/Eurosport

Новак Ђоковић води велику борбу у трећем колу Ролан Гароса са Жоаом Фонсеком, а у тренутку када је освојио други сет, српски тенисер ушао је у мали сукоб са камерманом.

Ђоковић је одлично отворио меч. Био је бољи у уводна два сета и повео великом разликом, а управо у паузи након другог сета Ђоковићу је засметало понашање камермана код његове клупе. Најбољи тенисер свих времена паковао је торбу пред одлазак у тоалет, а камерман је превише близу пришао Ђоковићу који је имао шта и да му поручи:

"Можеш ли више да ми уђеш у фацу? Забога милога, направи мало више простора", рекао је изнервирани Ђоковић.

Српски тенисер у наставку меча није био на нивоу као у прва два сета, па је Фонсека смањио предност најбољег свих времена и вратио се у овај дуел. Уколико прође даље, Ђоковић би у наредном колу требало да игра против бољег из дуела Руд - Пол.

(Телеграф)

Ђоковић Фонсека РГ 26

Новак Ђоковић

камерман

Ролан Гарос 2026

