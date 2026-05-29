Новак Ђоковић побјеснио на камермана: "Можеш ли више да ми уђеш у фацу?"

Новак Ђоковић води велику борбу у трећем колу Ролан Гароса са Жоаом Фонсеком, а у тренутку када је освојио други сет, српски тенисер ушао је у мали сукоб са камерманом.
Ђоковић је одлично отворио меч. Био је бољи у уводна два сета и повео великом разликом, а управо у паузи након другог сета Ђоковићу је засметало понашање камермана код његове клупе. Најбољи тенисер свих времена паковао је торбу пред одлазак у тоалет, а камерман је превише близу пришао Ђоковићу који је имао шта и да му поручи:
"Можеш ли више да ми уђеш у фацу? Забога милога, направи мало више простора", рекао је изнервирани Ђоковић.
Српски тенисер у наставку меча није био на нивоу као у прва два сета, па је Фонсека смањио предност најбољег свих времена и вратио се у овај дуел. Уколико прође даље, Ђоковић би у наредном колу требало да игра против бољег из дуела Руд - Пол.
Novak Djokovic to the cameraman during his match against João Fonseca at Roland Garros:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026
“Can you come more in my face? For God’s sake make some space”
(Телеграф)
