Logo
Large banner

Неочекиван податак о успјеху Ђоковића ове године

Аутор:

АТВ
29.05.2026 10:03

Коментари:

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Иако је тај податак потпуно неочекиван, српски тенисер Новак Ђоковић ове сезоне има највише побједа на Грен слем турнирима.

Овај податак звучи чудно просто због чињенице што Новака све рјеђе гледамо на Туру.

Бурек, пита

Економија

Бурек и сирница због цијене застају у грлу

Ипак, на Грен слемовима је редован и ове године је остварио осам тријумфа.

Шест у Аустралији, гдје је стигао до финала, те, за сада, два у Паризу.

Иза су Карлос Алкараз, који је због повреде пропустио Ролан Гарос, али који је до титуле у Мелбурну дошао захваљујући седам везаних побједа.

Прољеће-жена

Занимљивости

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

На истој бројци је и Саша Зверев, који је у Паризу побиједио двапут, те у Мелбурну стигао до полуфинала.

Јаник Синер, након неочекиване елиминације у другом колу Ролан Гароса, има шест тријумфа на Грен слемовима ове сезоне, преноси "Б92".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Ролан Гарос 2026

Јаник Синер

Карлос Алкараз

Александар Зверев

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

Кошарка

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

4 ч

0
Пронашао смотак новчаница на паркингу

Градови и општине

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

4 ч

0
Дрон погодио зграду у Румунији.

Свијет

Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?

4 ч

0
Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић потписали су у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија.

Република Српска

Потписани меморандуми са представницима америчких компанија

4 ч

4

Више из рубрике

Јаник Синер из Италије, десно, и Хуан Мануел Черундоло из Аргентине грле се након меча другог кола мушког појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године.

Тенис

Серундоло открио шта му је Синер рекао послије шокантног пораза

4 ч

0
Синер: Ово нема везе са врућином, јутрос сам осјетио проблем

Тенис

Синер: Ово нема везе са врућином, јутрос сам осјетио проблем

20 ч

0
Новак Ђоковић свирао виолину на рекету, треће коло Ролан Гароса

Тенис

Ђоковићу отворен пут до титуле

21 ч

4
Шта је све изгубио Јаник Синер испадањем са Ролан Гароса

Тенис

Шта је све изгубио Јаник Синер испадањем са Ролан Гароса

22 ч

0

  • Најновије

14

02

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

14

01

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

14

01

Убица цијена отворио и трећу продавницу

13

51

Авио-компаније пооштриле правила у авиону због навике многих путника

13

46

Удес на Старчевици: Дјевојке повријеђене у судару мотоцикла и камиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner