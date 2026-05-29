Неочекиван податак о успјеху Ђоковића ове године

Иако је тај податак потпуно неочекиван, српски тенисер Новак Ђоковић ове сезоне има највише побједа на Грен слем турнирима.
Овај податак звучи чудно просто због чињенице што Новака све рјеђе гледамо на Туру.
Ипак, на Грен слемовима је редован и ове године је остварио осам тријумфа.
Шест у Аустралији, гдје је стигао до финала, те, за сада, два у Паризу.
Иза су Карлос Алкараз, који је због повреде пропустио Ролан Гарос, али који је до титуле у Мелбурну дошао захваљујући седам везаних побједа.
На истој бројци је и Саша Зверев, који је у Паризу побиједио двапут, те у Мелбурну стигао до полуфинала.
Јаник Синер, након неочекиване елиминације у другом колу Ролан Гароса, има шест тријумфа на Грен слемовима ове сезоне, преноси "Б92".
