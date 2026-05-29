Серундоло открио шта му је Синер рекао послије шокантног пораза

29.05.2026 09:30

Јаник Синер из Италије хлади се водом током паузе у мечу другог кола мушког сингла против Хуана Мануела Черундола из Аргентине на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године, док температура расте до 33 степена Целзијуса (91 степен Фаренхајта).
Аргентински тенисер Хуан Мануел Серундоло одржао је конференцију послије побједе над Јаником Синером.

Серундоло је славио са 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 и пласирао се у треће коло.

Објаснио је ток мисли у тренуцима кад је Синер у трећем сету почео да има физичких проблема.

"Видио сам га на можда 3:0 на почетку трећег сета и примијетио сам да прави другачије врсте сервиса и волеја како би скратио поене. Онда је почео снажно да удара форхендом, покушавао је да поене осваја на краћи начин. Примијетио сам да нешто није добро, добио је поене прије тога прилично лако. Зашто би мијењао тактику и кратио поене? Тим је почео да га бодри, видио сам да је нешто чудно. Било је 6:3, 6:2, 3:0, зашто све то? Трудио сам се да останем ментално спреман и гурам најбоље што могу и видим да ли ће попустити мало. То се десило и била је то кључна ствар да останем ментално и вратим се од тог резултата", рекао је Серундоло, преноси б92.

Шта му је Синер рекао на мрежи?

"На мрежи ми је рекао... Сјајан је момак. Честитао ми је и рекао: 'Срећно до краја турнира'. Рекао сам му да ми је жао због њега, због грчева и што се осјећа лоше", прича Аргентинац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

