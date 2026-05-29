Серундоло открио шта му је Синер рекао послије шокантног пораза

Аргентински тенисер Хуан Мануел Серундоло одржао је конференцију послије побједе над Јаником Синером.
Серундоло је славио са 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 и пласирао се у треће коло.
Објаснио је ток мисли у тренуцима кад је Синер у трећем сету почео да има физичких проблема.
"Видио сам га на можда 3:0 на почетку трећег сета и примијетио сам да прави другачије врсте сервиса и волеја како би скратио поене. Онда је почео снажно да удара форхендом, покушавао је да поене осваја на краћи начин. Примијетио сам да нешто није добро, добио је поене прије тога прилично лако. Зашто би мијењао тактику и кратио поене? Тим је почео да га бодри, видио сам да је нешто чудно. Било је 6:3, 6:2, 3:0, зашто све то? Трудио сам се да останем ментално спреман и гурам најбоље што могу и видим да ли ће попустити мало. То се десило и била је то кључна ствар да останем ментално и вратим се од тог резултата", рекао је Серундоло, преноси б92.
"На мрежи ми је рекао... Сјајан је момак. Честитао ми је и рекао: 'Срећно до краја турнира'. Рекао сам му да ми је жао због њега, због грчева и што се осјећа лоше", прича Аргентинац.
