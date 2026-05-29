Црвена звезда прије 35 година постала шампион Европе

29.05.2026 08:56

Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде су на данашњи дан прије тачно 35 година, 29. маја 1991, остварили историјски успјех освајањем титуле првака Европе.

Српски клуб је финалу тадашњег Купа шампиона, на стадиону "Свети Никола" у Барију, савладали француски Олимпик из Марсеља резултатом 0:0 - 5:3 пеналима.

У пенал серији је пресудио одбрањени пенал капитена Стевана Стојановића Французу Мануелу Аморосу.

За Звезду су са пенала прецизни били сви извођачи, Роберт Просинечки, Драгиша Бинић, Миодраг Белодедић, Синиша Михајловић и на крају Дарко Панчев.

Тренер Љупко Петровић је у Барију извео сљедећи састав: Стојановић, Југовић, Маровић, Шабанаџовић, Белодедић, Најдоски, Просинечки, Михајловић, Панчев, Савићевић (Стошић), Бинић.

Звезда је на путу до финала елиминисала Грасхоперс (1:1, 4:1), Глазгов Ренџерс (3:0, 1:1), Динамо из Дрездена (3:0, 2:1) и минхенски Бајерн (2:1, 2:2).

Касније, 8. децембра исте године, Звезда је у Токију савладала Коло Коло 3:0 и постала првак свијета освајањем Интерконтиненталног купа, преноси Тан‌југ.

