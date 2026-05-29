Било би лијепо да је јефтиније: Какве су цијене љетовања у Хрватској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Туристичка сезона у Хрватској се увелико захуктава, а први подаци показују благи раст долазака и ноћења, али и све израженије незадовољство дијела малих изнајмљивача.
Иако Сплитско-далматинска жупанија броји два одсто долазака и један одсто ноћења више, мали изнајмљивачи у Хрватској су забринути.
Друштво
ОПРЕЗ: Због једног пропуста могу вас вратити са границе
Кажу, како јул за њих није ни приближно испунио очекивања те да није букиран као прошле године.
Упркос апелима владе и министра туризма Хрватске да спусте цијене 10 до 20 одсто, изнајмљивачи на Јадранској обали то очигледно нису послушали. Први велики талас туриста већ је стигао у Далмацију, а многе су дочекале чак и више цијене.
У Далмацији одмара већ 50.000 туриста. Од тога 12.000 у Сплиту, гдје су за једно ноћење морали одвојити минимално 90 евра (180 КМ). И добро су прошли.
"600 евра (1.200 КМ) за три ноћи. Скупо је, али не превише јер смо у центру града па смо то и очекивали. Лијепо је, дивно мјесто и сретни смо”, каже Мајкл из Ирске за РТЛ.
Савјети
Пчелар открио како препознати домаћи мед: ''Само протрљајте између палца и кажипрста''
Бетина из Њемачке за двије ноћи платила је 300 евра (600 КМ), а на питање, је ли јој то скупо и шта мисли о цијени, рекла је: "Да, скупо је!".
Са друге стране Ото из Естоније каже да је за четири особе платио 350 евра (700 КМ) за двије ноћи.
На питање, је ли му то скупо, каже: "Било би лијепо да је јефтиније".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
56
09
54
09
49
09
48
09
44
Тренутно на програму