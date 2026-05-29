Logo
Large banner

Било би лијепо да је јефтиније: Какве су цијене љетовања у Хрватској

Аутор:

АТВ
29.05.2026 08:54

Коментари:

0
Сплит
Фото: Pexels/Photo by Aleksei Pribõlovski

Туристичка сезона у Хрватској се увелико захуктава, а први подаци показују благи раст долазака и ноћења, али и све израженије незадовољство дијела малих изнајмљивача.

Иако Сплитско-далматинска жупанија броји два одсто долазака и један одсто ноћења више, мали изнајмљивачи у Хрватској су забринути.

илу-путовања-02092025

Друштво

ОПРЕЗ: Због једног пропуста могу вас вратити са границе

Кажу, како јул за њих није ни приближно испунио очекивања те да није букиран као прошле године.

Упркос апелима владе и министра туризма Хрватске да спусте цијене 10 до 20 одсто, изнајмљивачи на Јадранској обали то очигледно нису послушали. Први велики талас туриста већ је стигао у Далмацију, а многе су дочекале чак и више цијене.

У Далмацији одмара већ 50.000 туриста. Од тога 12.000 у Сплиту, гдје су за једно ноћење морали одвојити минимално 90 евра (180 КМ). И добро су прошли.

"600 евра (1.200 КМ) за три ноћи. Скупо је, али не превише јер смо у центру града па смо то и очекивали. Лијепо је, дивно мјесто и сретни смо”, каже Мајкл из Ирске за РТЛ.

Мед

Савјети

Пчелар открио како препознати домаћи мед: ''Само протрљајте између палца и кажипрста''

Бетина из Њемачке за двије ноћи платила је 300 евра (600 КМ), а на питање, је ли јој то скупо и шта мисли о цијени, рекла је: "Да, скупо је!".

Са друге стране Ото из Естоније каже да је за четири особе платио 350 евра (700 КМ) за двије ноћи.

На питање, је ли му то скупо, каже: "Било би лијепо да је јефтиније".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Љетовање

Цијене

љетовање 2026.

Туризам

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

представник Русије при УН Василиј Небензја

Свијет

Небензја: Кијев показао своју терористичку суштину - на рукама Запада је крв дјеце

1 ч

0
Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Ауто-мото

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

1 ч

0
У овим професијама су највећи невјерници

Љубав и секс

У овим професијама су највећи невјерници

1 ч

0
Огласио се АМС РС: Ево какви су услови за вожњу

Друштво

Огласио се АМС РС: Ево какви су услови за вожњу

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Аутомобил слетио са пута, има погинулих: Тешка несрећа у Хрватској

1 ч

0
Спомен дом Кумровец Титова резиденција

Регион

Влада одлучила продати некадашњи Спомен дом Кумровец, објављена цијена

12 ч

0
Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Регион

ЕУ послала Хрватској двије службене опомене

13 ч

0
Нестао 12-годишњи дјечак у Загребу

Регион

Нестао 12-годишњи дјечак у Загребу

15 ч

0

  • Најновије

09

56

Крвава ноћ на Бијелим водама: Дјечак се бори за живот након бруталног напада

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

09

44

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner