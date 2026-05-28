Нестао 12-годишњи дјечак у Загребу

28.05.2026 17:59

Фото: Nestali.hr

У Загребу је јуче нестао 12-годишњи д‌јечак Петар Стрбад. Према подацима објављеним у Националној евиденцији несталих особа, д‌јечак се у сриједу, 27. маја, удаљио с адресе у Улици Алеја Блажа Јуришића у Загребу. Нестанак је пријављен Полицијској управи загребачкој.

Петар је рођен 2014. године у Загребу. Висок је 145 центиметара и слабије је тјелесне грађе. Има плаву косу, плаве очи, овално лице те средње велик нос и уши. Носи обућу број 38.

У тренутку нестанка на себи је имао бијелу мајицу кратких рукава, црне кратке хлаче и сиве патике. Носио је црни школски руксак.

Полиција моли грађане да, ако имају било какве информације о д‌јечаку, обавијесте најближу полицијску станицу или назову број 192. Информације је могуће доставити и на e-mail адресу nestali@nestali.hr.

