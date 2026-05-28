Пожар у Скопљу угасио један живот: Жена није успјела да изађе на вријеме

Жена стара 85 година погинула је у пожару који је избио у кући у скопском насељу Пинтија, саопштила је данас полиција Сјеверне Македоније.
Како се наводи, скопској полицији је у 1.48 часова пријављено да је избио пожар у кући у власништву С. К. (45), у којој је живјела и њена мајка М. В. (85), у насељу Пинтија у Скопљу.
„Од повреда задобијених у пожару М. В. је преминула, а њену смрт потврдио је љекар Службе хитне медицинске помоћи“, пише у саопштењу.
Према незваничним информацијама портала „Скопље 1“, пожар је избио на доњем спрату куће, а жена није успјела да изађе на вријеме.
Пожар је угасила Ватрогасна бригада Скопља, а полицијске екипе ће обавити увиђај током дана, преноси Курир.
