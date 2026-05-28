Logo
Large banner

Пожар у Скопљу угасио један живот: Жена није успјела да изађе на вријеме

Аутор:

АТВ
28.05.2026 13:02

Коментари:

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци
Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Жена стара 85 година погинула је у пожару који је избио у кући у скопском насељу Пинтија, саопштила је данас полиција Сјеверне Македоније.

Како се наводи, скопској полицији је у 1.48 часова пријављено да је избио пожар у кући у власништву С. К. (45), у којој је живјела и њена мајка М. В. (85), у насељу Пинтија у Скопљу.

„Од повреда задобијених у пожару М. В. је преминула, а њену смрт потврдио је љекар Службе хитне медицинске помоћи“, пише у саопштењу.

Према незваничним информацијама портала „Скопље 1“, пожар је избио на доњем спрату куће, а жена није успјела да изађе на вријеме.

Пожар је угасила Ватрогасна бригада Скопља, а полицијске екипе ће обавити увиђај током дана, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Скопље

пожар

страдала жена у пожару

Сјеверна Македонија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Подршка предузећима: Влада издаја 23 милиона КМ

Економија

Подршка предузећима: Влада издаја 23 милиона КМ

2 ч

0
Шљивични савијач

Економија

Савијач хара у БиХ, произвођачи у великом проблему

2 ч

0
Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.

Свијет

ЕК казнила Тему са 200 милиона евра због кршења Закона о дигиталним услугама

2 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Регион

Пали "мајстори" из Србије: Обећали куће, па ставили у џеп 80.000 евра

2 ч

0

Више из рубрике

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Регион

Пали "мајстори" из Србије: Обећали куће, па ставили у џеп 80.000 евра

2 ч

0
Хрватска мијења закон: Рад на црно постаје прескуп ризик за послодавце

Регион

Хрватска мијења закон: Рад на црно постаје прескуп ризик за послодавце

3 ч

0
Канцеларија, посао, стрес

Регион

Пљачкао фирму у којој је био директор: За 18 мјесеци извукао преко 35.000 евра

4 ч

0
Матурант у Загребу дошао на матурску прославу на трактору.

Регион

Несвакидашњи долазак на матуру: Матурант у Загребу на прославу стигао трактором

4 ч

0

  • Најновије

15

47

Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

15

46

Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

15

38

"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

15

34

Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

15

30

Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner